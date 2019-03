Siebenbürgische Zeitung lädt zum Presseseminar bei Augsburg ein

Das Pressereferentenseminar „Wie machen wir Zeitung besser?“ wird von Siebenbürgischer Zeitung (SbZ) und Bundeskulturreferat am 5.-7. April im Diözesan-Exerzitienhaus St. Paulus in Leitershofen bei Augsburg veranstal­tet. Es vermittelt ehrenamtlichen Pressereferenten und freien Mitarbeitern der SbZ Informationen, Kenntnisse und Fertigkeiten rund um Presse, Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit.

Presseseminar in Leitershofen 2016. Foto: G.Dumitriu

Im eigentlichen Seminarteil geben am Samstag Impulsreferate Anregungen dazu, wie die einzelnen Beiträge und damit auch die Zeitung insgesamt besser gemacht werden. Die Redak­teu­re und hauptamtlichen Mitarbeiter der SbZ – Doris Roth, Christian Schoger, Detlef Schuller – stellen sich anschließend den Fragen der Teilnehmer.Chefredakteur Siegbert Bruss stellt „Aktuelle Aufgaben und Herausforde­rungen“ bei der SbZ vor und Webmaster Gunther Krauss „Neuerungen auf www.siebenbuerger.de“. Beatrice Ungar, Chefredakteuerin der Hermann­städter Zeitung, informiert über die deutschsprachige Presse und deutsche Minderheit in Rumänien und Emil Hurezeanu, Botschafter von Rumänien in Berlin, haben wir eingeladen, „Das Jahr 2019 und seine Herausforderungen für Rumänien“ zu beleuchten. Bundes­kulturreferent Hans-Werner Schuster verbindet den Rückblick auf 70 Jahre Verband mit dem Ausblick auf 70 Jahre SbZ. Abgerundet wird das Programm durch Filmvorführungen zu Presse und Medien sowie durch einen befruchtenden Erfahrungsaustausch beim geselligen Beisammensein.Pressereferenten und Blattmacher bitten wir, dieausgefüllt zu senden an: Verband der Siebenbürger Sachsen, Kulturreferat, Karlstraße 100, 80335 München, Mail: kulturreferat@siebenbuerger.de, Fax: (089) 236609-15. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen beschränkt, der Seminarbeitrag beträgt 30,00 Euro.