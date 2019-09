5. September 2019 Druckansicht

Bekanntmachung zum Verbandstag 2019 gemäß § 22, zweiter Absatz, der Satzung

Am 2. und 3. November 2019 findet in der Tagungsstätte „Der Heiligenhof“, Alte Euerdorfer Straße 1, in 97688 Bad Kissingen der Verbandstag des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. statt. Beginn des Verbandstages: Samstag, 2. November 2019, 13.00 Uhr.

Diese Bekanntmachung richtet sich gemäß § 22 der Satzung des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. an alle Landesverbände mit der Bitte, diese allen Mitgliedern und besonders den Delegierten mitzuteilen. Am Verbandstag können Mitglieder des Verbandes, die nicht Delegierte sind, als Zuhörer teilnehmen. Stimm- und wahlberechtigt sind jedoch gemäß § 20 der Satzung, Absatz 2 und 3, nur die von den Landesgruppen bzw. Landesverbänden gewählten Delegierten und die Delegierten von Amts wegen.



Tagesordnung:



1. Eröffnung des Verbandstages

2. Grußworte

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit

4. Tätigkeitsbericht der Bundesvorsitzenden und der Stellvertretenden Bundesvorsitzenden

5. Aussprache über TOP 4

6. Kassenbericht 2015-2019

7. Bericht der Rechnungsprüfer

8. Aussprache über den Kassenbericht (TOP 6 und 7)

9. Satzungsänderungen (Der genaue Inhalt der Änderungsvorschläge wird rechtzeitig im Internet im Mitgliederbereich veröffentlicht) – Beratung und Beschlussfassung

10. Ehrungen

11. Entlastung des Bundesvorstandes

12. Wahl eines Wahlleiters und der Wahlhelfer

13. Wahl des Bundesvorsitzenden und seiner Stellvertreter

14. Wahl des Schatzmeisters

15. Wahl des Schriftführers

16. Wahl von zwei Rechnungsprüfern und zwei Stellvertretern

17. Wahl von zwei Mitgliedern des Verbandes in das Preisgericht des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreises und deren Stellvertreter

18. Wahl der Mitglieder des Schlichtungsausschusses

19. Bestätigung der Bundesfachreferenten

20. Bestätigung der vom Bundesvorsitzenden in den Bundesvorstand berufenen Beisitzer

21. Beratung und Beschlussfassung über Anträge

22. Verschiedenes

23. Schlusswort des Bundesvorsitzenden



Anträge, die auf dem Verbandstag behandelt werden sollen, müssen bis zum 20. September 2019 bei der Bundesgeschäftsstelle eingegangen sein, damit diese den Delegierten rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden können. Weitere Einzelheiten werden in gesonderten Schreiben den Landesgruppen und den Delegierten bekanntgegeben.



Verbandstag 2019, Bad Kissingen

