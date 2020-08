Neue Mitarbeiterin in der Bundesgeschäftsstelle

Seit Juli hat die Bundesgeschäftsstelle des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in München personelle Verstärkung: Suzana Huber vertritt als Buchhalterin und Assistentin der Geschäftsführung Sigrid Schnell, die in Elternzeit ist.

Suzana Huber

Suzana Huber wurde 1984 in Temeswar geboren und absolvierte nach dem Abitur am Gymnasium „Traian Vuia“ in Făget (Kreis Temesch) ein Studium an der Universität Petroşani, das sie mit einem Bachelor in Wirtschafts­ wissenschaften abschloss. Sie arbeitete sowohl in Rumänien als auch in Deutschland im Verkauf, war Verwaltungsangestellte im Rathaus von Făget und in einer Münchner Arztpraxis. In der bayerischen Landeshauptstadt besuchte sie auch eine Weiterbildung zur Fachkraft Verwaltung – Büro – Vertrieb.Suzana Huber, die 2014 nach Deutschland kam, ist mit einem Landler, dem gebürtigen Großauer Hermann Huber, verheiratet und hat eine Tochter. In der Geschäftsstelle ist sie Montag bis Freitag von 8.30 bis 14.00 Uhr telefonisch: (089) 236609-18 oder per E-Mail: buchhaltung[ät]siebenbuerger.de zu erreichen.

dr