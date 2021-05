23. Mai 2021

Corona schädigt auch unseren Verband: Mit Ihrer Hilfe meistern wir die Krise!

Das Pfingstfest steht an. Zum zweiten Mal in Folge veranstaltet der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. den Heimattag in digitaler Form. Notgedrungen. Die Corona-Pandemie lässt es nicht zu, dass wir uns zum Fest der Generationen mit vielen Tausend Teilnehmer*innen in Dinkelsbühl treffen; dort, wo 1951, vor 70 Jahren, der erste Heimattag der Siebenbürger Sachsen stattfand.

Bundesvorsitzender Rainer Lehni hielt die Eröffnungsansprache des Digitalen Heimattages 2021 in Dinkelsbühl. Foto: Hermann Depner Die bundesweite Corona-Notbremse ist zunächst bis zum 30. Juni befristet. Daher unternimmt unser Verband große Anstrengungen, allen Landsleuten und Interessierten am Pfingstwochenende vom 21. bis 23. Mai eine reiche Vielfalt an attraktiven Veranstaltungen zu bieten, wenn schon nicht in Dinkelsbühl, so doch weltweit an den



Unser Spendenkonto:

Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.

Bank: Kreissparkasse München

IBAN: DE38 7025 0150 0010 0671 89

BIC: BYLADEM1KMS



Für Ihre solidarische Unterstützung danken wir Ihnen herzlich! Bei Fragen kontaktieren Sie gern die Geschäftsleitung: verband[ät]siebenbuerger.de, Telefon: (089) 236609-11. Die bundesweite Corona-Notbremse ist zunächst bis zum 30. Juni befristet. Daher unternimmt unser Verband große Anstrengungen, allen Landsleuten und Interessierten am Pfingstwochenende vom 21. bis 23. Mai eine reiche Vielfalt an attraktiven Veranstaltungen zu bieten, wenn schon nicht in Dinkelsbühl, so doch weltweit an den Bildschirmen . Der Verband gerät nun aber pandemiebedingt in finanzielle Engpässe, denn wie im vergangenen Jahr fehlen im Bundeshaushalt die sonst immer in Dinkelsbühl erzielten Veranstaltungserlöse. Diese Einnahmenausfälle sind gravierend. Daher bittet Sie unser Verband um Ihre Mithilfe. Wir benötigen eine starke Gemeinschaft, jetzt wie auch in Zukunft. Durch Ihre Spende können Sie uns helfen, diese unverschuldete Notlage zu überwinden. Wir wollen und werden mit gemeinschaftlicher Solidarität, ganz im Geiste des Mottos unseres digitalen Pfingttreffens 2021 „Zusammen sind wir Heimattag“, auch diese Herausforderung erfolgreich meistern.Für Ihre solidarische Unterstützung danken wir Ihnen herzlich! Bei Fragen kontaktieren Sie gern die Geschäftsleitung: verband[ät]siebenbuerger.de, Telefon: (089) 236609-11. Rainer Lehni, Bundesvorsitzender Links:



Der Digitale Heimattag der Siebenbürger Sachsen wird auf dem YouTube-Kanal des Verbandes: Der Digitale Heimattag der Siebenbürger Sachsen wird auf dem YouTube-Kanal des Verbandes: www.youtube.com/siebenbuergerde und auf seiner Facebook-Seite www.facebook.com/siebenbuergerde übertragen.

