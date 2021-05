Grußwort des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder: „Siebenbürger Sachsen sind eine großartige Gemeinschaft“

Dr. Markus Söder sprach ein Grußwort zum Digitalen Heimattag 2021 nicht nur in seiner Funktion als Ministerpräsident Bayerns, sondern auch als „Freund und Mitglied der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen“. Er lobte die Siebenbürger als „großartige Gemeinschaft“ und „Brückenbauer für Freiheit, Demokratie und das Zusammenwirken“. Lesen Sie im Folgenden sein Grußwort.

Ein herzliches Grüß Gott und willkommen zum Siebenbürger-Sachsen-Tag – digital, in Zeiten von Corona geht es leider nicht anders, aber trotzdem will ich meine Grüße als bayerischer Ministerpräsident, Freund und Mitglied der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen übermitteln. Seit vielen Jahrzehnten bin ich Mitglied und ich bin es gerne. Die Siebenbürger Sachsen sind eine großartige Gemeinschaft. Großartig deswegen, weil Kultur, Werte, Traditionen gelebt werden. Die alte Heimat, an die erinnert wird. Die Treffen der Siebenbürger Sachsen sind immer auch ein Treffen von Familien, ein Austausch. Wie war es damals, wie geht es dir? Das Zusammenkommen der Generationen ist sehr vorbildlich. Es ist aber auch ein Bekenntnis zur neuen Heimat. Das, was die Siebenbürger Sachsen so ausmacht, dass sie echte Europäer sind. Sie denken europäisch, sind Brückenbauer für Freiheit, Demokratie und das Zusammenwirken. Und das ist ein ganz wichtiger Beitrag. Sie vermitteln der neuen Heimat, was Werte sind, in der alten Heimat zusammengewirkt haben, und umgekehrt wirken sie heute auch wiederum hinein in die alte Heimat, um dort Demokratie voranzubringen.Rumänien ist ein Land mit vielen Problemen, aber auch mit ganz großen Chancen, und gerade der Präsident Johannis ist einer der Unseren, einer aus der Landsmannschaft sozusagen, der schon viele Preise bekommen hat, weil er jemand ist, der zusammenführt, weil er jemand ist, der für Ehrlichkeit steht, eben nicht für Korruption, und weil er jemand ist, der sich auch bekennt zu seiner entsprechenden Heimat. Und das ist etwas ganz Besonderes.Und das letzte, was an diesem Tag noch so wichtig ist: Es ist auch ein Bekenntnis zu Freiheit, zu der Freiheit und zu der Freude, die dahintersteht. Und deswegen: liebe Grüße an Bernd Fabritius und alle Freundinnen und Freunde, die dahinterstehen. Ich bin immer so gern dabei, ich freu mich auch wieder, wenn die großen Feste stattfinden, auch bei mir zu Hause in Nürnberg beim Sommerfest, vor allen Dingen, muss ich sagen, neben den großartigen Aufführungen und Tänzen das sehr, sehr gute Essen – darauf freue ich mich ganz besonders. In diesem Sinne: alles Schöne, ein schönes Pfingstwochenende.