Eine tatkräftige Gemeinschaft/Weihnachtsgruß des Bundesvorsitzenden des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland

Liebe Landsleute und Freunde unserer siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft, wenige Tage vor Weihnachten und dem Jahreswechsel blicken wir zurück auf das Jahr 2021, das erneut durch die Corona-Pandemie bestimmt wurde. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir jedoch viel dazugelernt und insbesondere die Impfungen haben es möglich gemacht, dass auch im Verband der Siebenbürger Sachsen in diesem Jahr wieder ein Verbandsleben stattfinden konnte, wenn auch noch in einem eingeschränkten Maße.

Die Kirchenburg in Birthälm gehört seit 1993 zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist eine der bedeutendsten Sakralbauten Siebenbürgens. 2022 erfüllen sich 450 Jahre seit der Annahme des Augsburger Glaubensbekenntnisses in Siebenbürgen und der Einrichtung des Bischofssitzes in Birthälm 1572, der erst 1867 nach Hermannstadt verlegt wurde. Foto: Ladislau Dudas

Wir sind im Verband noch weit weg von einem Verbandsleben wie vor Beginn der Pandemie. Wir haben dennoch auch in 2021 das Beste daraus gemacht, oft auch mit neuen, kreativen Ideen. Mein Dank geht an alle Verantwortlichen auf Bundesebene, in den Landesgruppen und Kreisgruppen des Verbandes, in der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland, die auch unter diesen besonderen Umständen für unsere Mitglieder da waren und online oder in Präsenzform das Verbandsleben wieder aufgenommen haben.Unter dem Motto „Zusammen sind wir Heimattag“ stand der diesjährige Heimattag zu Pfingsten, der erneut im Online-Modus stattfinden musste, und der dennoch ein Glanzlicht dieses Jahres war. Noch Monate danach werden wir immer wieder darauf angesprochen. Einen besonders starken Impuls in unsere Gemeinschaft hinein kann auch die Tagung des Bundesvorstandes mit den Kreisgruppenvorsitzenden tragen, die Anfang November in Dinkelsbühl stattfand. Themen wie Mitgliedergewinnung und Digitalisierung werden uns im Verband weiterhin verstärkt begleiten. Auch wenn es zum Jahresende hin wieder Absagen von Kathreinenbällen und Adventsfeiern hagelte, geben wir die Hoffnung auf ein normales Alltags- wie Verbandsleben in 2022 nicht auf, nehmen aber auch jede andere Herausforderung an. Zusammen sind und bleiben wir eine tatkräftige siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft.Im Namen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland sowie der weltweiten Föderation der Siebenbürger Sachsen wünsche ich allen Landsleuten in Siebenbürgen und ganz Rumänien, Österreich, Kanada, in den USA und natürlich in Deutschland frohe Weihnachten sowie ein gutes neues Jahr mit viel Glück, Erfolg und Gottes Segen. Vor allem aber wünsche ich „Bleiwt allen gesangd. Ugenaöm och gloaklech Fairdaich!“

Rainer Lehni, Bundesvorsitzender