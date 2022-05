2. Mai 2022

Schicken Sie uns Ihr Lieblingsfoto vom Heimattag!

Freuen Sie sich auch schon so darauf, dass der Heimattag nach langer coronabedingter Zwangspause in diesem Jahr endlich wieder stattfinden kann? Erinnern Sie sich gern an die vielen Veranstaltungen, Begegnungen, Gespräche der vergangenen Jahre in Dinkelsbühl? Lassen Sie auch andere an Ihren Erinnerungen teilhaben und schicken Sie uns Ihr Lieblingsfoto vom Heimattag!

"Applaus für alle!" So jung und schon ein Trachtenträger beim Trachtenumzug des Heimattages 2013 in Dinkelsbühl. Foto: Christian Schoger Eine kleine Auswahl veröffentlichen wir in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 9 vom 31. Mai, und eine größere auf Siebenbuerger.de; die originellsten Fotos werden während des Heimattages auf einer Tafel am Infostand neben der Schranne gezeigt.



Möchten Sie mitmachen? Schicken Sie uns bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Foto Heimattag“ an foto[ät]siebenbuerger.de, hängen Sie das Bild als jpg- oder andere gängige Bilddatei (Größe zwischen 500 KB und 3 MB) an und schreiben zwei erklärende Zeilen dazu, die auch den Namen der Fotografin/des Fotografen enthalten. Wer das Bild nur auf Fotopapier vorliegen hat, kann es – zusammen mit dem kurzen Begleittext – in einem Brief an den Verband der Siebenbürger Sachsen, Foto Heimattag, Karlstraße 100, 80335 München, schicken. Alle Einsender erklären, dass sowohl die Personen auf dem Bild als auch die Fotografin/der Fotograf mit einer Veröffentlichung einverstanden sind. Pro Einsender bitte nur ein bis zwei Fotos. Die Aktion läuft bis zum 10. Mai. Eine kleine Auswahl veröffentlichen wir in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 9 vom 31. Mai, und eine größere auf Siebenbuerger.de; die originellsten Fotos werden während des Heimattages auf einer Tafel am Infostand neben der Schranne gezeigt.Möchten Sie mitmachen? Schicken Sie uns bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Foto Heimattag“ an foto[ät]siebenbuerger.de, hängen Sie das Bild als jpg- oder andere gängige Bilddatei (Größe zwischen 500 KB und 3 MB) an und schreiben zwei erklärende Zeilen dazu, die auch den Namen der Fotografin/des Fotografen enthalten. Wer das Bild nur auf Fotopapier vorliegen hat, kann es – zusammen mit dem kurzen Begleittext – in einem Brief an den Verband der Siebenbürger Sachsen, Foto Heimattag, Karlstraße 100, 80335 München, schicken. Alle Einsender erklären, dass sowohl die Personen auf dem Bild als auch die Fotografin/der Fotograf mit einer Veröffentlichung einverstanden sind. Pro Einsender bitte nur ein bis zwei Fotos. Die Aktion läuft bis zum 10. Mai. dr

