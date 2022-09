Gute Zusammenarbeit mit dem Generalkonsulat von Rumänien wird fortgesetzt

Das Generalkonsulat von Rumänien in München und der Landesverband Bayern des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. wollen ihre sehr gute Zusammenarbeit fortsetzen. Dies erklärten Werner Kloos, Vorsitzender des Landesverbandes Bayern, und die Konsulin Janette Carabașu, Amtsleiterin des Generalkonsulats von Rumänien in München, bei einem Gespräch am 7. September in München. An dem Treffen in der Bundes- und Landesgeschäftsstelle des Verbandes nahmen zudem Dr. Iris Oberth, Leiterin des Kulturwerks der Siebenbürger Sachsen, Andrea Wagner, Geschäftsführerin des Landesverbands Bayern, und Siegbert Bruss, Chefredakteur der Siebenbürgischen Zeitung, teil.

Treffen beim Landesverband Bayern in München, von links: Andrea Wagner, Werner Kloos, Janette Carabas¸u und Dr. Iris Oberth. Foto: Siegbert Bruss

Bis Juli 2021 war Ramona Iulia Chiriac ein knappes Jahrzehnt lang als Konsulin und dann als Generalkonsulin von Rumänien in Bayern tätig. An die sehr gute Zusammenarbeit der vergangenen Jahre wollen sowohl Kloos als auch Carabașu anknüpfen. Der Landesvorsitzende erläuterte die Struktur des siebenbürgischen Verbandes auf Bundes-, Landes- und Kreisgruppenebene und berichtete über das vielseitige Kultur- und Gemeinschaftsleben der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Besonders stolz sei man auf die Jugend, die siebenbürgisches Brauchtum fortführe und starkes Interesse an Siebenbürgen, der Heimat ihrer Eltern, zeige. Werner Kloos erinnerte zudem an die Teilnahme einer gemischten Tanzgruppe und einer Blaskapelle des Landesverbandes Bayern an einem Folklorefestival in Hermannstadt und den Gegenbesuch der bekannten Folkloregruppe „Junii Sibiului“ mit Gastauftritten in Landshut, Ingolstadt und Nürnberg im Jahr 2016.Dr. Iris Oberth, Leiterin des Kulturwerks der Siebenbürger Sachsen, stellte ihre Einrichtung vor, die seit zwei Jahren dank einer Förderung durch den Freistaat Bayern reichhaltige siebenbürgische Kulturaktivitäten entfalte. So habe das Kulturwerk in diesem Sommer erstmals als Partner der Kulturwoche Haferland im Kreis Kronstadt mitgewirkt, im vorigen Jahr habe es die Netzwerkveranstaltung zur Zukunft der siebenbürgischen Kirchenburglandschaft der Stiftung Kirchenburgen in der Botschaft von Rumänien in Berlin gefördert. An diesen Veranstaltungen habe das Kulturwerk mit eigenen Delegationen teilgenommen.Konsulin Janette Carabașu zeigte sich sehr offen für künftige gemeinsame Kulturaktivitäten mit dem Verband und Kulturwerk. Von den Siebenbürger Sachsen war sie schon als Gast des diesjährigen Heimattages in Dinkelsbühl begeistert. Die Diplomatin ist seit 1982 im rumänischen Außenministerium tätig und ist – nach Stationen in den USA, Indien, der Türkei und Italien – seit September 2020 in München tätig. Das Generalkonsulat von München erbringe trotz wenig Personal eine große Leistung, betonte die Amtsleiterin Carabașu. Angesichts der langen Wartezeiten bat sie um Verständnis: „Wir sind wenige, ihr seid viele!“ Allein in Bayern leben und arbeiten rund 400000 rumänische Staatsbürger. Die rumänische Gemeinschaft in Ingolstadt sei die größte ausländische Gemeinschaft der Stadt, in Nürnberg seien die Rumänen die zweitgrößte ausländische Minderheit nach den Türken. Das Generalkonsulat in der Richard-Strauß-Straße 149 in München habe die Zahl der Schalter von einem auf drei erhöht und gehe neuerdings auf die rumänische Gemeinschaft zu, indem es zum Beispiel nach orthodoxen Gottesdiensten Sprechstunden in konsularischen Angelegenheiten anbietet.Termine für konsularische Dienstleistungen sind grundsätzlich über das Internetportal www.econsulat.ro zu vereinbaren. Anrufe beim Konsulat in München werden von einem Call Center in Rumänien angenommen, doch die Dienstleistungen werden letztendlich in München erbracht.Der Landesvorsitzende Werner Kloos lud die Konsulin Carabașu zum Großen Siebenbürgerball am 28. Januar 2023 in München ein.

Siegbert Bruss