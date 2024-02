26. Februar 2024

Kreisgruppe München: Fotovortrag Rudolf Girst „Siebenbürgen aus luftiger Höhe“

Die Kreisgruppe München lädt für Dienstag, den 5. März, um 18.00 Uhr zu einem Fotovortrag unseres Landsmannes Rudolf Girst über die Kirchenburgen in Siebenbürgen im Haus des Deutschen Ostens (HDO), Am Lilienberg 5, in München recht herzlich ein. Das HDO ist mit allen S-Bahnen, Haltestelle „Rosenheimer Platz“, erreichbar.

Die imposante Kirchenburg von Meschen im Kokelgebiet. Foto: Rudolf Girst 238 sächsische Ortschaften in Süd- und Nordsiebenbürgen besuchte Rudi Girst auf neun Rundreisen durch seine einstige Heimat von 2011 bis 2017 sowie 2022 und 2023. In 126 Orten machte er beeindruckende Bilder aus der Luft mit Hilfe einer Drohne sowie in 112 Kirchen auch Innenaufnahmen. Der Vortrag versteht sich als Fortsetzung seiner Bilderreihe, die er uns im Januar 2018 und Februar 2023 vorgeführt hat. 238 sächsische Ortschaften in Süd- und Nordsiebenbürgen besuchte Rudi Girst auf neun Rundreisen durch seine einstige Heimat von 2011 bis 2017 sowie 2022 und 2023. In 126 Orten machte er beeindruckende Bilder aus der Luft mit Hilfe einer Drohne sowie in 112 Kirchen auch Innenaufnahmen. Der Vortrag versteht sich als Fortsetzung seiner Bilderreihe, die er uns im Januar 2018 und Februar 2023 vorgeführt hat. Der Vorstand der Kreisgruppe München

