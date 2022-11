Vorstand der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen tagte in Gummersbach

Zur Herbstsitzung des Vorstandes der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen konnte der Landesvorsitzende Rainer Lehni am 12. November in Gummersbach zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus dem Landesvorstand und den Kreisgruppen begrüßen. Ein besonderer Gruß galt dem Ehrenvorsitzenden der Landesgruppe, Harald Janesch, dem neu gewählten Vorsitzenden der Kreisgruppe Siegerland, Andreas Jobi, sowie Hedda Schuller, eine der beiden neuen Verantwortlichen des Siebenbürgisch-Deutschen Heimatwerks in Drabenderhöhe. 2022 wurden die fälligen Neuwahlen in mehreren Kreisgruppen nachgeholt, und zwar Bielefeld, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Herten, Mönchengladbach und Siegerland.

Die Mitglieder des Landesvorstandes Nordrhein-Westfalen und des Vorstandes der Kreisgruppe Gummersbach bei der Sitzung am 12. November. Foto: Heike Mai-Lehni

Günter Scheipner, stellvertretender Landesvorsitzender und Vorsitzender der Kreisgruppe Gummersbach, stellte die gastgebende Kreisgruppe vor, die am 3. Juni 2023 ihr 50-jähriges Jubiläum begehen wird. Aktiv sind in Gummersbach die Frauengruppe, die Männergruppe und die Blaskapelle, die durch die Pandemie jedoch stark dezimiert wurde.In seinem Bericht ging Lehni auf die wichtigsten Ereignisse des letzten halben Jahres ein. Der Schwerpunkt lag in diesem Zeitraum in der Planung und Durchführung der 70-Jahr-Feier der Landesgruppe NRW am 3. September 2022 in Schwerte. Es war eine gelungene Veranstaltung mit einem vielfältigen Programm. Festgestellt werden muss aber auch, dass die Anzahl der Aktiven etwas zurückgegangen ist.Besonders zufrieden ist der Landesvorstand mit der Tatsache, dass sich nach drei Jahren in der Kreisgruppe Siegerland wieder ein Vorstand gefunden hat. Schöne gelungene Veranstaltungen waren auch die Jubiläen in den Kreisgruppen Wuppertal (70 Jahre) und Leverkusen (50 Jahre). Die Kooperationsveranstaltung mit der Heimatgemeinschaft Mediasch anlässlich der Buchpräsentation des Bildbandes „Mediasch und das siebenbürgische Weinland“ war ein Novum und gleichzeitig ein großer Erfolg. Beraten wurde über die künftige Einbindung der Jugend, wobei man sich einig ist, dass Jugend nur mit jugendgerechten Events angesprochen werden kann. Als Erstes will Landesjugendreferent Winfried Göllner die früher beliebten Zelt- und Kanuwochenenden wieder aufleben lassen.Bei der Delegiertenversammlung der Landesgruppe am 15. April 2023 in Düsseldorf wird ein neuer Landesvorstand gewählt. Aber auch der Heimattag in Dinkelsbühl, bei dem die Landesgruppe 2024 Mitausrichter sein wird, wirft seine Schatten voraus.Der Bericht der Landesgeschäftsstelle, die Verabschiedung des vorläufigen Finanzplans für 2023 und die Kurzberichte über die vielfältigen Veranstaltungen in den Kreisgruppen rundeten die Tagesordnung der Vorstandssitzung ab.

RL