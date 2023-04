„Miteinander schafft Heimat“ - Attraktives Programm des 73. Heimattags in Dinkelsbühl

Zu Pfingsten werden wieder tausende Landsleute nach Dinkelsbühl strömen, wenn der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland zum 73. Heimattag einlädt. Das offizielle Programm für das Pfingstwochenende vom 26.-29. Mai ist reich an attraktiven Veranstaltungen: Ausstellungen, Vorträge, Live-Musik, Trachtenumzug, Kundgebung, Festgottesdienst, Preisverleihungen, Podiumsdiskussion, Fackelzug und Feierstunde an der Gedenkstätte, Tanz, Sport und Spiel. Der Heimattag war, ist und bleibt vor allem ein Fest der Begegnung aller Generationen im Bewusstsein ihrer gemeinsamen siebenbürgisch-sächsischen Herkunft. Mitausrichter des von unserem Verband organisierten Pfingsttreffens, das 2023 unter dem Motto „Miteinander schafft Heimat“ steht, sind in diesem Jahr die sog. kleinen Landesgruppen bzw. -verbände Berlin/Neue Bundesländer, Hamburg/Schleswig-Holstein, Hessen, Niedersachsen/Bremen und Rheinland-Pfalz/Saarland. Im Folgenden sei auf einige ausgewählte Höhepunkte hingewiesen.

Trachtenumzug beim Heimattag 2022 in Dinkelsbühl, nachdem der Regen abgeklungen war: Auf der Tribüne winkt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (erste Reihe, Zweiter von links) den Trachtenträgerinnen und Trachtenträgern zu, flankiert von dem Bundesvorsitzenden Rainer Lehni (links) und dem Präsidenten des Bundes der Vertriebenen, Dr. Bernd Fabritius. Foto: Christian Schoger

Eröffnung mit Bayerns Minsterpräsident Söder

Seit 1951 ist das mittelfränkische Dinkelsbühl zu Pfingsten das Zentrum der siebenbürgisch-sächsischen Welt! Beim diesjährigen Heimattag begehen wir ein besonderes Jubiläum:eingehend thematisiert in deram Pfingstmontag (10.00 Uhr) im Schrannen-Festsaal. Unter der Moderation vondiskutieren der Föderationsvorsitzende und Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland,die Präsidentin der Alliance of Transylvanian Saxons (ATS),die stellvertretende Vorsitzende der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada,der Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR),der Bundesobmann des Bundesverbandes der Siebenbürger Sachsen in Österreich,undehemalige Föderationsreferentin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD).Vielfältigebereichern das Kulturprogramm: Bereits am Freitag (18.30 Uhr) findet im Haus der Geschichte die Vernissage einer Ausstellung des Siebenbürgischen Museums Gundelsheim mitstatt. Am Samstagvormittag werden in dichter Abfolge die Ausstellungenvon(Haus der Geschichte),(Katholisches Pfarrzentrum), eine(Kunstgewölbe, Spitalhof) sowie(Konzertsaal im Spitalhof) eröffnet. Am Samstag hälteinen Vortrag über(Konzertsaal im Spitalhof); zeitgleich um 13 Uhr referierenundz über(Kleiner Schrannensaal). Übersprichtam Samstag, 15 Uhr (Konzertsaal im Spitalhof). Zur selben Stunde informiert Rechtsanwaltüber die(Katholisches Pfarrzentrum).Humorvoll geht es zu am Samstag um 16.00 Uhr im Schrannen-Festsaal, beimEin weiteres Programm-Highlight erwartet die Heimattagsgäste am Samstag um 18 Uhr im Kinosaal im Haus der Geschichte, wenn die Kulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum Gundelsheim,daspräsentiert und danach mit dem Autor bespricht. Am Pfingstsonntag, 14.30 Uhr, wird derim Konzertsaal im Spitalhof, gezeigt und diskutiert.Viel politische Prominenz hat sich angesagt. So wird der Ministerpräsident des Freistaates Bayern,bei deram Samstag (11.00 Uhr) das Wort an das Publikum im Schrannen-Festsaal richten, neben DinkelsbühlsPräsident des Bundes der Vertriebenen und Ehrenvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland,Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, undBeauftragte der Hessischen Landesregierung für Heimatvertriebene und Spätaussiedler.Ansprachen im Rahmen deram Pfingstsonntag (11.30 Uhr) haltenBeauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, ebenso die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes und frühere Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag,sowie der Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland,Die Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD e.V. (Hilfskomitee) gestaltet den Pfingstgottesdienst (Predigt:; Musik: Posaunenchor Schäßburg) und das „Geistliche Wort“ vor der Schranne (Dr. Berthold Köber).Bei deram Pfingstsonntag, um 17.00 Uhr, in der St.-Pauls-Kirche, wird deran(Laudatio: Hans-Werner Schuster) und(Laudatio: Michael Gross) verliehen. Der frühere Vorsitzende des Siebenbürgenforums und amtierende Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien,wird mit demausgezeichnet.Mit rund 2000 Trachtenträgern wird beimdurch die Innenstadt von Dinkelsbühl am Pfingstsonntag (Start: 10.30 Uhr) gerechnet. Zu gemeinsamem Besinnen bewegt uns dieam Pfingstsonntag (22.00 Uhr) mit dem Fackelzug und der Rede vonDiebereichert das Heimattagsprogramm traditionell mit vielfältigen Beiträgen. Das gilt für die Sportturniere und die Veranstaltungam frühen Samstagnachmittag im Schrannen-Festsaal ebenso wie für die Darbietungen der Jugendtanzgruppen am Pfingstsonntag (14 Uhr). Das Clownskonzertvon und mitam Pfingstsonntag um 13.00 Uhr (Konzertsaal im Spitalhof) wird viele Kinder begeistern.Hervorragende Stimmung herrscht abends im Festzelt auf dem „Schießwasen“ bei denund das schon bei der Willkommensparty am Freitagabend. Tanzfreudige kommen auf ihre Kosten bei denam Samstag- und Sonntagabend im Schrannen-Festsaal. Dieder Siebenbürgische Wirtschaftsclub in Deutschland, lädt am Samstagnachmittag zu diversen Vorträgen in den Kleinen Schrannensaal.Das Festabzeichen, dessen Erlös das breite Veranstaltungsangebot des Heimattages erst ermöglicht, kostet wie im vergangenen Jahr 15 Euro; Mitglieder erhalten davon drei Euro als Gutschein zurück bei Vorzeigen des Mitgliedsausweises. Die Mitgliedschaft im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland lohnt sich also unbedingt.Zu diesem attraktiven und vielfältigen Heimattagsprogramm, zu Austausch und geselligem Beisammensein laden die Veranstalter herzlich ein. Bis bald in Dinkelsbühl!

Christian Schoger