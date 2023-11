Rainer Lehni gratuliert Ministerpräsident Markus Söder zur Wiederwahl

München – Bundesvorsitzender Rainer Lehni hat im Namen des Bundesvorstands des Verbandes des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. Dr. Markus Söder zu seiner Wiederwahl als Ministerpräsident des Freistaates Bayern gratuliert und für die nächste Amtsperiode ein „erfolgreiches und segensreiches Wirken zum Wohle Bayerns“ gewünscht.

Großes Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland: Ministerpräsident Dr. Markus Söder präsentiert beim Heimattag 2018 in Dinkelsbühl seine von der damaligen Bundesvorsitzenden Herta Daniel überreichte Auszeichnung. Foto: Christian Schoger

In seinem Gratulationsschreiben vom 31. Oktober betont Lehni die „besondere Beziehung“ der Siebenbürger Sachsen zu Bayern, wo die meisten der in Deutschland lebenden Landsleute – insbesondere in den Großräumen München und Nürnberg – eine neue Heimat gefunden haben. Daher sei der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland dankbar für die „gelungene Beheimatung in Bayern“. Ein wichtiger Faktor für die besondere Beziehung zu Bayern sei der seit 1951 in Dinkelsbühl, der Partnerstadt des Verbandes, stattfindende Heimattag. „Dankbar sind wir dem Freistaat Bayern auch“, so führte Lehni weiter aus, „für die Förderung der Kulturarbeit der Siebenbürger Sachsen im Freistaat. Seit 2020 fördern Sie institutionell das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen mit Sitz in München.“ Bayern trage mit dieser Unterstützung „wesentlich zum Erhalt der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft und seiner Kultur in Bayern bei und nimmt damit einen Spitzenplatz in der Riege der Bundesländer ein“. Lehni bekräftigte die Absicht, sich gemeinsam einzusetzen „für den Erhalt der kulturellen Werte der Siebenbürger Sachsen sowohl in Siebenbürgen als auch in unserer neuen Heimat“.

CS