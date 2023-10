Dr. Johann Kremer, Vorsitzender des Sozialwerks, wurde 70

Seit 2011 ist Dr. Johann Kremer unermüdlich für die Belange unserer Landsleute als Vorsitzender des Sozialwerks der Siebenbürger Sachsen tätig. Gelebte Solidarität und Hilfe zur Selbsthilfe sind ihm wichtig. Dafür setzt er seine Kraft, seine Zeit, sein Wissen und Können zum Wohle unserer Landsleute ein. Klug, kompetent, überlegt und unaufgeregt geht er die Probleme an und versucht sie zu lösen. Das tut er nicht alleine, sondern bindet möglichst viele kompetente Mitstreiter ein, alle die „helfen zu helfen“.

Dr. Johann Kremer. Foto: Dorit Kremer

Sehr am Herzen liegt ihm die Altenhilfe in Siebenbürgen. In enger Zusammenarbeit mit der Saxonia-Stiftung, der Evangelischen Kirche und dem Forum in Siebenbürgen kümmert er sich um die Unterstützung der Bedürftigen, sei es mit Medikamenten, medizinischen Geräten, Geldzuwendungen, Ausstattung der Altenheime und vielem mehr. Hans Kremer besucht mindestens einmal im Jahr Siebenbürgen und führt dabei intensive Gespräche mit Vertretern der oben genannten Einrichtungen. Die Abklärung vor Ort, Hilfsmaßnahmen dort sind ihm wichtig – eben gelebte Solidarität.Doch genauso am Herzen liegen ihm die Unterstützung der Jugend, die Rettung von Schloss Horneck, kulturelle Breitenarbeit, die Finanzierung anderer sozialer Projekte wie der Altenpflege und des Kinderhospizes in Siebenbürgen sowie die Unterstützung unserer Landsleute, die durch die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal betroffen waren. All das sind wichtige Aufgabenfelder des Sozialwerks. Dieses segensreiche Wirken ist nur durch viel Engagement im Ehrenamt möglich. Und Dr. Hans Kremer ist genauso wie seine Vorgänger in diesem Amte: der Richtige. Er engagiert sich dafür, dass die segensreiche Tätigkeit des seit 1950 bestehenden Sozialreferats und des daraus hervorgegangenen Sozialwerks unseres Verbandes im Sinne der Gründungsväter weitergeführt wird. Eine gewissenhafte Prüfung der Anträge, Einbindung der Vorstandskolleginnen und Kollegen, Rückversicherung und entschiedenes Handeln sind die Garanten für ein gutes Gelingen. Seiner Aussage in einem Interview mit dem Chefredakteur unserer Zeitung vom November 2011 ist er bis heute treu geblieben: „Deshalb möchte ich gegen das ,große Vergessen‘ und die daraus resultierende Ignoranz arbeiten.“Lieber Hans, zu deinem siebzigsten Geburtstag wünschen wir dir Schaffenskraft bei guter Gesundheit, viel Glück und alles Gute! Dazu wünschen wir auch weiterhin viele Reisen mit deiner lieben Frau Dorit. Die Ferne, das Reisen hatten und haben bei euch immer einen wichtigen Stellenwert im Leben. Genießt die Gegenwart! Viel Glück und alles Gute!Überlegen und überlegt, weitschauend und stets menschlich, glaubwürdig, beruhigend und beschützend, so kennen wir dich. Bleib wie du bist! Danke Hans!

Heidemarie Weber

Bundesvorstand gratuliert

Dr. Johann Kremer zum Siebzigsten

Der Bundesvorsitzende Rainer Lehni schließt sich im Namen des Bundesvorstandes des Verbandes der Siebenbürger Sachsen den Glückwünschen zum 70. Geburtstag an und dankt Dr. Johann Kremer aufs Herzlichste für seinen langjährigen wertvollen Einsatz für unsere siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft.Seit 70 Jahren fährst du erfolgreich auf des Lebens Highway,kannst singen mit weiland Sinatra: „I did it my way.“Nicht nur aus Reiseführern kennst du die Welt an vielen Orten,hast nicht lesend nur genossen, du warst auch dorten.Ob mit Ski, mit Schiff, mit Lama oder bergauf,du hattest sportlich gesehen alles mühelos drauf.Du hast mittlerweile ein Gespür für WichtigesUnd deshalb ein dickes Fell für Nichtiges.Viele Menschen fühlen sich oft wie verwandelt,werden sie von dir freundlich und verständnisvoll behandelt.Und ganz besonders freuen sich jene Leute,die durch deinen Einsatz beim Sozialwerk bis heutedeine helfende Hand, dein rastloses Wirkenseit nunmehr neun Jahren erleben dürfen.Lieber Hans, wir danken dir in dem Bewusstsein, wie es Franz Grillparzer ausdrückt:„Werde, was du noch nicht bist,bleibe, was du jetzt schon bist,in diesem Bleiben und in diesem Werdenliegt alles Schöne hier auf Erden.“Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

Im Namen des gesamten Vorstands des Sozialwerks der Siebenbürger Sachsen

Heidemarie Weber