25. Januar 2024

Glanzvoller Siebenbürgerball in München mit hochrangigen Ehrengästen

Der Große Siebenbürgerball des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. findet am 27. Januar 2024 im Hofbräukeller in München statt. Die traditionsreiche Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft des bayerischen Europaministers Eric Beißwenger und Veronica und Michael Schmidt von der gleichnamigen Stiftung, die sich für das deutsche Kulturgut in Rumänien einsetzt.

Die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Landshut begeisterte beim Großen Siebenbürgerball 2023 mit dem Musical „The Greatest Show“ (diese Zeitung berichtete). Der Große Siebenbürgerball hat sich als Nachfolger des Schwarz-Weiß-Balls zu einem gesellschaftlichen Höhepunkt im siebenbürgisch-sächsischen Jahreslauf in München und weit darüber hinaus entwickelt. Rund 400 Gäste aus ganz Deutschland, aber auch aus Österreich, der Schweiz, aus Rumänien und aus Liechtenstein feiern in gepflegter Atmosphäre im bayerischen Traditionshaus am Wiener Platz. Erwartet werden Ehrengäste wie das Prinzenpaar Astrid und Alexandra von und zu Liechtenstein, der bekannte Musiker Peter Maffay, Adriana-Loreta Stănescu, Botschafterin von Rumänien in Berlin, Miheia-Malina Diculescu-Blebea, Generalkonsulin von Rumänien in München, Prof. Dr. Bernd Fabritius, Präsident des Bundes der Vertriebenen, u.a. Einlass ist ab 18.00 Uhr, Beginn um 19.00 Uhr. Der Ball ist schon ausverkauft.



Als besonderes Schmankerl des Balls tritt der Schleißheimer Narrenrat auf. Zu sehen wird auch die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Biberach sein. Die Band „Melody & Freunde“ sorgt mit einem abwechslungsreichen Repertoire für Unterhaltung und eine stets volle Tanzfläche.



Schlagwörter: Siebenbürgerball, München

