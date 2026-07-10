



10. Juli 2026

Landesgruppe NRW feiert 75. Jubiläum

Die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland wurde 1951 gegründet und feiert somit in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag. Aus diesem Anlass möchten wir unsere siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft in NRW mit einem Festtag hochleben lassen. Die Feier findet am Samstag, den 10. Oktober 2026, in Köln statt. Die Schirmherrschaft hat dankenswerterweise Hendrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, übernommen.

Die Flora Köln – Palais im Park – Ort der 75-jährigen Jubiläumsfeier. Fotos: Rainer Lehni Der Ablauf ist wie folgt geplant:



13.00 Uhr Festgottesdienst in der evangelischen Stephanuskirche in Köln-Riehl

14.00 Uhr Kleiner Empfang und Platzkonzert der Vereinigten Siebenbürger Blaskapelle NRW auf dem Kirchplatz

14.30 Uhr Festzug von der Kirche zur Flora (Strecke Brehmstraße – Esenbeckstraße – Riehler Gürtel – Am Botanischen Garten; die Strecke beträgt einen knappen Kilometer)

15.30 Uhr Festakt in der Flora – Palais im Park mit Festrede des Ministerpräsidenten Hendrik Wüst

16.45 Uhr Kaffee und Kuchen

17.30 Uhr Kulturprogramm, gestaltet von den Kulturgruppen aus NRW

19.00 Uhr Abendessen

19.45 Uhr Kurzauftritt der kölschen Band „Boore“

21.00 Uhr Gemeinsames Singen und Tanz mit der Band „Sieben Beats“

ca. 23.00 Uhr Ende der Veranstaltung In der Stephanuskirche in Köln-Riehl findet der Festgottesdienst statt. Anmeldungen Anmeldungen sind ab sofort bis zum 5. September in der Landesgeschäftsstelle bei Heike Mai-Lehni unter der E-Mail-Adresse nrw[ät]siebenbuerger.de möglich.



Gemäß Rundschreiben an die Kreisgruppen melden sich die am Programm beteiligten aktiven Personen direkt über ihre Kulturgruppe an. Besucher, die mit dem Bus der Kreisgruppe Bielefeld anreisen, melden sich direkt bei der Vorsitzenden der Kreisgruppe Bielefeld, Heidi Sander, E-Mail: heidis101[ät]aol.com, an. Kosten Folgende Leistungen sind im Teilnehmerbeitrag enthalten: Kleiner Empfang auf dem Kirchplatz; Eintritt zu der gesamten Veranstaltung in der Flora; Garderobe; Wasser während des Festaktes auf den Tischen; Getränkepauschale für nichtalkoholische Getränke, einschließlich Kaffee, im Zeitraum 16.30 Uhr bis 22.30 Uhr; siebenbürgischer Kuchen; Abendessen (Kölscher Tapas-Teller). Alkoholische Getränke können ab 16.30 Uhr separat erworben werden.



Der Teilnehmerbeitrag beträgt für Verbandsmitglieder 60 Euro, für Nichtmitglieder 75 Euro, Kinder zahlen 25 Euro (beim Abendessen gibt es für sie ein Kindergericht). Gäste, die kein Abendessen möchten, zahlen 40 Euro als Mitglied oder 55 Euro als Nichtmitglied (in diesem Preis ist alles wie oben beschrieben enthalten, jedoch ohne Abendessen). Der Beitrag ist vorab auf das Konto der Landesgruppe NRW zu zahlen. Die Bankverbindung erhalten Sie nach Anmeldung in einer Anmeldebestätigung.

Adressen Evangelische Stephanuskirche, Brehmstraße 6, 50735 Köln-Riehl Flora Köln – Palais im Park, Am Botanischen Garten 1 a, 50735 Köln-Riehl

Anreise und Parkmöglichkeiten Parkplätze befinden sich ca. 300 m von der Flora entfernt unter der Zoobrücke am Zoo (Frohngasse) oder nach Verfügbarkeit im angrenzenden Wohngebiet.



Besuchern des Gottesdienstes wird empfohlen, rechtzeitig anzureisen und zuerst die PKWs am genannten Parkplatz zu parken und den Weg zur Kirche zu Fuß zu gehen. Natürlich nur, wenn auch das Wetter mitspielt. Für Besucher, die nicht am Gottesdienst oder Festzug teilnehmen, erfolgt der Einlass in die Flora ab 14.45 Uhr bis 15.20 Uhr, während dem Festakt ist kein Einlass möglich.



Bahn-Reisende fahren vom Hauptbahnhof mit der KVB-Linie 18 (Richtung Buchheim oder Holweide) bis zur Haltestelle Zoo/Flora. Bis zur Flora sind es etwa 400 m Fußweg. Der Weg zur Flora geht direkt am Haupteingang zum Zoo vorbei.



Die Jubiläumsfeier wird dankenswerterweise vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen finanziell gefördert.



Der Landesvorstand freut sich auf einen schönen Festtag für die Siebenbürger Sachsen in Nordrhein-Westfalen und lädt alle Landesleute und deren Freunde zu diesem besonderen Ereignis herzlich ein. Derist wie folgt geplant:13.00 Uhr Festgottesdienst in der evangelischen Stephanuskirche in Köln-Riehl14.00 Uhr Kleiner Empfang und Platzkonzert der Vereinigten Siebenbürger Blaskapelle NRW auf dem Kirchplatz14.30 Uhr Festzug von der Kirche zur Flora (Strecke Brehmstraße – Esenbeckstraße – Riehler Gürtel – Am Botanischen Garten; die Strecke beträgt einen knappen Kilometer)15.30 Uhr Festakt in der Flora – Palais im Park mit Festrede des Ministerpräsidenten Hendrik Wüst16.45 Uhr Kaffee und Kuchen17.30 Uhr Kulturprogramm, gestaltet von den Kulturgruppen aus NRW19.00 Uhr Abendessen19.45 Uhr Kurzauftritt der kölschen Band „Boore“21.00 Uhr Gemeinsames Singen und Tanz mit der Band „Sieben Beats“ca. 23.00 Uhr Ende der VeranstaltungAnmeldungen sind ab sofort bis zum 5. September in der Landesgeschäftsstelle bei Heike Mai-Lehni unter der E-Mail-Adresse nrw[ät]siebenbuerger.de möglich.Gemäß Rundschreiben an die Kreisgruppen melden sich die am Programm beteiligten aktiven Personen direkt über ihre Kulturgruppe an. Besucher, die mit dem Bus der Kreisgruppe Bielefeld anreisen, melden sich direkt bei der Vorsitzenden der Kreisgruppe Bielefeld, Heidi Sander, E-Mail: heidis101[ät]aol.com, an.Folgende Leistungen sind im Teilnehmerbeitrag enthalten: Kleiner Empfang auf dem Kirchplatz; Eintritt zu der gesamten Veranstaltung in der Flora; Garderobe; Wasser während des Festaktes auf den Tischen; Getränkepauschale für nichtalkoholische Getränke, einschließlich Kaffee, im Zeitraum 16.30 Uhr bis 22.30 Uhr; siebenbürgischer Kuchen; Abendessen (Kölscher Tapas-Teller). Alkoholische Getränke können ab 16.30 Uhr separat erworben werden.Der Teilnehmerbeitrag beträgt für Verbandsmitglieder 60 Euro, für Nichtmitglieder 75 Euro, Kinder zahlen 25 Euro (beim Abendessen gibt es für sie ein Kindergericht). Gäste, die kein Abendessen möchten, zahlen 40 Euro als Mitglied oder 55 Euro als Nichtmitglied (in diesem Preis ist alles wie oben beschrieben enthalten, jedoch ohne Abendessen). Der Beitrag ist vorab auf das Konto der Landesgruppe NRW zu zahlen. Die Bankverbindung erhalten Sie nach Anmeldung in einer Anmeldebestätigung.Evangelische Stephanuskirche, Brehmstraße 6, 50735 Köln-Riehl Flora Köln – Palais im Park, Am Botanischen Garten 1 a, 50735 Köln-RiehlParkplätze befinden sich ca. 300 m von der Flora entfernt unter der Zoobrücke am Zoo (Frohngasse) oder nach Verfügbarkeit im angrenzenden Wohngebiet.Besuchern des Gottesdienstes wird empfohlen, rechtzeitig anzureisen und zuerst die PKWs am genannten Parkplatz zu parken und den Weg zur Kirche zu Fuß zu gehen. Natürlich nur, wenn auch das Wetter mitspielt. Für Besucher, die nicht am Gottesdienst oder Festzug teilnehmen, erfolgt der Einlass in die Flora ab 14.45 Uhr bis 15.20 Uhr, während dem Festakt ist kein Einlass möglich.Bahn-Reisende fahren vom Hauptbahnhof mit der KVB-Linie 18 (Richtung Buchheim oder Holweide) bis zur Haltestelle Zoo/Flora. Bis zur Flora sind es etwa 400 m Fußweg. Der Weg zur Flora geht direkt am Haupteingang zum Zoo vorbei.Die Jubiläumsfeier wird dankenswerterweise vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen finanziell gefördert.Der Landesvorstand freut sich auf einen schönen Festtag für die Siebenbürger Sachsen in Nordrhein-Westfalen und lädt alle Landesleute und deren Freunde zu diesem besonderen Ereignis herzlich ein. Rainer Lehni, Landesvorsitzender

Schlagwörter: Landesgruppe, NRW, Jubiläum, Köln, Wüst, Rainer Lehni

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