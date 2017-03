1 • getkiss schrieb am 12.03.2017, 14:34 Uhr:

Also das ganze ausschließlich als Hetze gegen die deutsche Minderheit zu beschreiben ist simplist.

In der Kampagne, vor allem im "Cotidianul", geht es um die "Rückgaben" an die evangelische Kirche, die durch das Königliche Dekret 1946 verstaatlichten Güter zurück bekommen hat. Herr Fabritius benannte die Zeitung als Schmierenblatt, mit dem man sich nicht auseinandersetzt. Wenn es denn so ist, warum beschwert er sich bei der Regierung?

Grund der Klage der Kirche war, das im Grundbuch die Verstaatlichung nicht vermerkt wurde. Mag formell stimmen, inhaltlich war es bisserl anders.

Die "Hetze" besteht vor allem darin, das behauptet wird, die Kirche hätte ihre Güter freiwillig den "Volksdeutschen" übergeben. Auf diesen Aspekt geht Herr Fabritius nicht ein. Es ist ja bekannt das Bischof Staedel das gemacht hat. Auch das die "Bewegung" - auf Druck Berlins - ebenfalls durch königl. Dekret gutgeheißen wurde. Eine kritische Distanz dazu wäre auch angebracht gewesen...

Der König hat sich samt den Waggons aus dem Staub gemacht und nachher auch die Güter zurück bekommen, die Orthodoxe Kirche reklamierte Güter die ihr vor 200 Jahren gehörten...also warum sollte die Ev. Kirche nicht? Der Druck auf die Kirche kann nicht bewiesen werden? Und warum gibt es keine Stellungnahme der "Landeskundlern"?

Beitrag am 12.03.2017, 14:38 Uhr von getkiss geändert.