



3. November 2025

Aussiedlerbeauftragter Bernd Fabritius traf Peer Gebauer, Leiter der Zentralabteilung des Auswärtigen Amts

Am 6. Oktober traf sich der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Bernd Fabritius, zu einem Gespräch mit dem Leiter der Zentralabteilung im Auswärtigen Amt, Dr. Peer Gebauer, ehemaliger deutscher Botschafter in Bukarest. Im Mittelpunkt des Austauschs stand die Umsetzung des Organisationserlasses des Bundeskanzlers vom 6. Mai 2025, mit dem die Zuständigkeit für die Förderung der deutschen Minderheiten aus dem Auswärtigen Amt (AA) in das Bundesministerium des Innern (BMI) übergeht.

Bernd Fabritius (rechts) im Gespräch mit Peer Gebauer Dr. Fabritius zeigte sich erfreut über den erfolgreichen Abschluss der konstruktiven Gespräche zwischen dem AA und dem BMI zur Ausgestaltung der Verwaltungsvereinbarung, die die Grundlage für die Zuständigkeitsübertragung bildet. Beide Gesprächspartner waren sich einig, dass auch nach dem Übergang der Zuständigkeit die deutschen Auslandsvertretungen zentrale Ansprechpartner für die deutschen Minderheiten vor Ort bleiben und Minderheitenbelange im Gastland vertreten werden. Als wichtige Partner des BMI sowie der Minderheitenselbstorganisationen vor Ort werden die Auslandsvertretungen auch die Förderung von Projekten durch das BMI begleiten.



„Ohne die Unterstützung und die enge Einbindung der Auslandsvertretungen ist eine erfolgreiche Förderung der deutschen Minderheiten nicht möglich. Ich freue mich auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit“, betonte Dr. Fabritius.



Mit dem Zuständigkeitsübergang werden die Fördermaßnahmen organisatorisch im BMI gebündelt. Zugleich bleibt die bewährte Zusammenarbeit mit den deutschen Auslandsvertretungen ein fester Bestandteil der Minderheitenförderung. Diese enge Kooperation gewährleistet Kontinuität, Verlässlichkeit und eine effektive Unterstützung der deutschen Minderheiten im Ausland. Dr. Fabritius zeigte sich erfreut über den erfolgreichen Abschluss der konstruktiven Gespräche zwischen dem AA und dem BMI zur Ausgestaltung der Verwaltungsvereinbarung, die die Grundlage für die Zuständigkeitsübertragung bildet. Beide Gesprächspartner waren sich einig, dass auch nach dem Übergang der Zuständigkeit die deutschen Auslandsvertretungen zentrale Ansprechpartner für die deutschen Minderheiten vor Ort bleiben und Minderheitenbelange im Gastland vertreten werden. Als wichtige Partner des BMI sowie der Minderheitenselbstorganisationen vor Ort werden die Auslandsvertretungen auch die Förderung von Projekten durch das BMI begleiten.„Ohne die Unterstützung und die enge Einbindung der Auslandsvertretungen ist eine erfolgreiche Förderung der deutschen Minderheiten nicht möglich. Ich freue mich auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit“, betonte Dr. Fabritius.Mit dem Zuständigkeitsübergang werden die Fördermaßnahmen organisatorisch im BMI gebündelt. Zugleich bleibt die bewährte Zusammenarbeit mit den deutschen Auslandsvertretungen ein fester Bestandteil der Minderheitenförderung. Diese enge Kooperation gewährleistet Kontinuität, Verlässlichkeit und eine effektive Unterstützung der deutschen Minderheiten im Ausland. Quelle: Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten

Schlagwörter: Aussiedlerbeauftragter, Bernd Fabritius, Gebauer, Auswärtiges Amt, deutsche Minderheiten

Bewerten: 4 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.