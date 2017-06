Kommentare zum Artikel

1 • Erhard Graeff schrieb am 08.06.2017, 08:56 Uhr:

Hallo Herr Rinderspacher,

danke, dass Sie sich für eine faire Rente bei deutschen Aussiedlern aussprechen. Sie hätten während der "Schröder-Ära" die Möglichkeit gehabt, die Kürzungen aus Kohls Zeiten (Oktober 1996) rückgängig zu machen. Die SPD scheint nur dann gegen diese Rentenkürzungen zu sein, wenn sie sich in der Opposition, also nicht in der Verantwortung befindet. Nett finde ich Ihren Vorwurf, die CSU hätte "keine erkennbaren Anstrengungen gezeigt, faire Sozialversicherungsabkommen mit den Herkunftsstaaten zu erreichen." Diese Abkommen gibt es und Rumänien zahlt ja bereits Renten nach EU-Recht. Wie soll aber Rumänien ausgereisten Landsleuten für die in Rumänien erworbenen Rentenanwartschaften Renten auszahlen, mit denen man z.B. in Süddeutschland leben kann? Die Durchschnittsrente liegt derzeit in Rumänien bei unter 300 Euro/Monat. Wenn Sie mich fragen, hätte ich schon bessere Lösungsvorschläge bei der Hand.

Im Übrigen: Ich bin sehr gespannt, wie die von Herrn Minister Herrmann geforderte "Neubewertung der rentenrechtlichen Behandlung von Spätaussiedlern" im Ergebnis aussehen wird.

