Kommentare zum Artikel

3 • seismos schrieb am 19.11.2017, 17:55 Uhr:

Werter Herr Fabritius,



leider schreiben Sie in ihrer Stellungnahme nur die halbe Wahrheit und betreiben gegen die Ihnen "verhaßte" AfD zudem üble Polemik.

Fangen wir mit den Rentenleistungen an. Sie schreben, daß die AfD die "Anerkennung der Rentenleistungen / Fremdrentengesetz" ganz abschaffen will. Und das ist nur ein Teil dr Wahrheit, denn die AfD will zwar alle "versicherungsfremden Leistungen" in den Sinne "Nur wer eingezahlt hat, bekommt aus diesem Topf auch Leistungen streichen, aber zugleich sagt die AfD, daß diese Leistungen aus dem allgemeinen Topf der Bundesrepublik gezahlt werden aoll. Undd as ist doch auch nur gerecht gegenüber denjenigen, die tatsächlich in die Rentenkasse eingezahlt hat. Und gleiches fordert die AfD auch von anderen Sozialleistungen - eben auch von dem Krankenkassen etc. Wenn eine Partei bzw. Bundesregierung versicherungsfremde Leistungen einfordert und per Gesetz einführt, darf sie dafür nicht Unbeteiligte dafür in Haftung nehmen, wie es die CDU / CSU und andere an einer Bundesregierung beteiligten Parteien jahrelang gemacht hat.



Und genau so verhält es sich mit der Staatsangehörigkeit!

Es geht der AfD nicht um die "aus dem Ausland zugezogenen Deutschen", sondern um die Einwanderer und Wirtschaftflüchtlinge,also nicht um Deutsche, sondern um Menschen, die einem anderen Volk bzw. Nation angehören, die in der Regel schon nach kurzer Zeit die Staatsangehörigkeit bekommen, wenn sie es denn wollen - sogar als zweite Staatsbürgerschaft hinterhergeschmissen - und!!! die hier in Deutschland straffällig geworden sind!

Wobei die AfD dabei noch nicht einmal etwas "Außergewöhnliches" fordert, denn hierfür gibt es bereits Gesetze, die nur nicht angewandt werden!



Und werter Herr Fabritius, Begriffe wie "Altparteien, Systemparteien etc." wurden schon lange vor den Nazis verwandt - das könnten sie, wenn sie denn wollte, sogar problemlos im Internet sehen, denn diese Diskussion war sogar in verschiedenen Medien und Talkshows an der Tagesordnung.

Eine Person oder eine Gruppe als "Rattenfänger" zu bezeichnen, ist eine üble und perverse Anschuldigung, die leider in der Bundesrepublik insbesondere von linken Medien und Gruppierungen gegen jedwede konservative Parteien angewandt worden ist und auch noch wird. Selbst ihr verstorbener ehemaliger CSU-parteivorsitzender Franz Josef Strauß wurde von diesen Linken Chaotentruppen als Rattenfänger tituliert. „Rechts von der CSU darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben!“

Da sind Sie und ihre CSU ja anscheinend in guter Gesellschaft!

Und, ob das Leben in Deutschland "objektiv" betrachtet, nun "unerträglich" ist oder nicht, und wie und inwieweit diese "unerträglich" gemeinst und gesehen wird, liegt immer im Blick des Betrachters.

Das ist so wie mit der "längsten Praline der Welt" - es kann auch eine Sinnestäuschung sein...!

Und Sie schreiben von Kompromissen - Sie waren in einem Parlament und und sind Vorsitzener des BDV und stellv. Vorsitzender des Vereins der Siebenbürger Sachsen - und ich habe aus meiner parlamentarischen Arbeit gelernt, daß eine sachgerechte und sachgemäße Arbeit, auch politische Arbeit nur über Kompromisse zum Erfolg führt. Gleiches gilt auch für die Arbeit in einem Verein, erst Recht für die Vorstandsarbeit.

Und da sind sie mit diesem und anderen Artikeln, die ich ja schon im Forum kritisiert habe, weit übers Ziel hinausgeschossen und ihrer dafür zwingend notwenigen politisch neutralen Haltung nicht gerecht geworden, wobei ihre "Stellungsnahme" diese Meinung nur zusätzlich bestätigt! Die Stellungnahme ist einseitig, schlecht recherchiert, mit unglaubwürdigen Argumenten versehen und zudem gegen ihre persönliche direkte politische Konkurrenz in Bayern, der AfD,gerichtet.

Sie sollten dann bitte auch nicht verschweigen, daß ihr bisherigens CSU-Bundestagsmandat von einem AfD-Bundestagskanditen gewonnen wurde.

Und Sie schreiben gleich in der Anleitung von Rattenfängerei als Täuschungen, Gerüchten und Verdrehungen - was anderes haben Sie mit dieser Stellungnahme auch nicht gemacht!

Sind nicht Sie nach ihren eigenen Worten der "wahre Rattenfänger"?