Beitrag um 20:53 Uhr von Moderation geändert. Doris Hutter schrieb am 10.11.2020, 03:45 Uhr:

Günther, der überall und immer wieder etwas verschönern und verbessern will und sich daran sowie an schönen Aufnahmen so freuen kann, ist ein bewundernswerter Genießer. Zum echten Freund und unentbehrlichen Mitstreiter im Verband wird er, wenn er auch nicht so gute Aufnahmen unsererseits übernimmt, um sie zu optimieren und ins Netz zu stellen.

Ich danke auch dir für deinen riesigen Einsatz für den Verband.

Und möge dir der Spaß dran nie vergehen!