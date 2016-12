22. Dezember 2016 Druckansicht | Empfehlen

Evangelischer Kalender 2017 in hoher Druckqualität zum Herunterladen

Der evangelische Wandkalender wurde in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 20 vom 15. Dezember 2016 – wie im Vorjahr – auf Zeitungspapier veröffentlicht. Der Kalender 2017 ist auf Hochglanzpapier gegen eine geringe Gebühr bei Pfarrer Dr. Stefan Cosoroabă erhältlich. Als kleines Weihnachtsgeschenk können alle Leser der Siebenbürgischen Zeitung Online den Kalender als pdf-Datei in hoher Auflösung herunterladen und ausdrucken (den Link finden Sie in diesem Artikel).

Wer den Kalender auf Hochglanzpapier haben will, kann ihn ab 9. Januar 2017 gegen eine geringe Gebühr bei Pfarrer Dr. Stefan Cosoroabă, E-Mail: ekr [ät] siebenbuerger.de, Telefon: (08063) 6079675, bestellen. Ein Kalender kostet 3,00 Euro (Kalender 1,10 Euro und 1,90 Euro Versand) innerhalb Deutschlands. Das Porto ins Ausland ist etwas höher. Sammelbestellungen sind also sinnvoll, um den Stückpreis (einschließlich Porto) gering zu halten.



Zudem wird der Wandkalender als pdf-Datei zum Download angeboten. Alle Leser unserer Zeitung können die Grafikdatei (pdf-Datei, 6 MB groß) ab sofort unter der Adresse



Die Redaktion wünscht allen Lesern und Leserinnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein neues Jahr 2017, das von Gesundheit, Glück und einem friedvollen Miteinander geprägt sein möge! Wer den Kalender auf Hochglanzpapier haben will, kann ihn ab 9. Januar 2017 gegen eine geringe Gebühr bei Pfarrer Dr. Stefan Cosoroabă, E-Mail: ekr [ät] siebenbuerger.de, Telefon: (08063) 6079675, bestellen. Ein Kalender kostet 3,00 Euro (Kalender 1,10 Euro und 1,90 Euro Versand) innerhalb Deutschlands. Das Porto ins Ausland ist etwas höher. Sammelbestellungen sind also sinnvoll, um den Stückpreis (einschließlich Porto) gering zu halten.Zudem wird der Wandkalenderzum Download angeboten. Alle Leser unserer Zeitung können die Grafikdatei (pdf-Datei, 6 MB groß) ab sofort unter der Adresse www.siebenbuerger.de/zeitung/dateien/2016/16-20-S12-S13-Wandkalender-2017.pdf herunterladen und auf dem gewünschten Papier, beispielsweise auf einem DIN A3-Blatt, ausdrucken.Die Redaktion wünscht allen Lesern und Leserinnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein neues Jahr 2017, das von Gesundheit, Glück und einem friedvollen Miteinander geprägt sein möge!

Schlagwörter: Kalender

Nachricht bewerten:

7 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.