



24. Oktober 2025

TORheiten aus Hermannstadt: Kalender 2026 mit Herz und Humor

Mit ihrem neuen Kalender „TORheiten aus Hermannstadt 2026“ verbindet die Autorin und Fotografin Irmgard Rosina Bauer auf charmante Weise Humor, Heimat und Literatur. Jedes Blatt zeigt ein originales Hoftor aus der Hermannstädter Altstadt – kombiniert mit einem augenzwinkernden Zweizeiler, der das Motiv poetisch kommentiert.

Die Idee entstand während eines Aufenthalts in Hermannstadt, wo Rosina die Vielfalt der Hoftore mit der Kamera festhielt. Aus den Fotos und Zweizeilern wuchs eine Serie, die sie zuerst als Video auf YouTube stellte. Nun sind daraus zwei vollständige Wandkalender im DIN-A4-Format zum Aufhängen entstanden: einer als Wochenkalender mit 58 Seiten (20,90 Euro, zuzüglich Versand), einer in der kompakten Form als Monatskalender mit 13 Seiten (13,90 Euro, zuzüglich Versand). Farbenfroh und humorvoll.



Der Kalender „TORheiten aus Hermannstadt 2026“ kann ab sofort bestellt werden bei



Kontakt: Irmgard Rosina – Lebensreisen Verlag, E-Mail: verlag[ät]irmgard rosina.de; Web: www.irmgardrosina.de ; Post: Irmgard Rosina Bauer, Planegger Straße 23, 81241 München; Telefon: (01 75) 5 92 81 19

