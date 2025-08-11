



11. August 2025

Einladung zum (Nach)lesen: „Siebenbürgischer Kalender 2026“ von Hermann Fabini

Der Architekt Dr. Hermann Fabini bietet in seinem „Siebenbürgischen Kalender“ schon seit Jahren nicht nur Bilder – im Kalender für das Jahr 2026 kommen diese Bilder aus den Ortschaften Baaßen, Mediasch, Michelsberg, Deutschweißkirch, Meschendorf, Kirtsch, Tarteln, Tobsdorf, Bulkesch, Waldhütten, Klosdorf bei Reps und Malmkrog –, sondern auch Einblick in seine Lektüre und damit Anreize zum (Nach)lesen.

Das Bild auf dem Deckblatt des Siebenbürgischen Kalenders 2026 von Hermann Fabini zeigt die Kirche in Tobsdorf. So ist im Februar folgendes Zitat von Karl Barth aus dem 2019 in Zürich erschienenen Band „Barth lesen. Zentrale Texte seines Denkens“, herausgegeben von Mathias Freudenberg und Georg Plasger, zu lesen: „Die Kirche steht und fällt ihrem eigenen Herrn (Römer 14,4). Und wenn der wirkliche Mensch etwas von ihr erwartet, dann eben dies, dass die Kirche sei, dass sie ein ewiges und wiederum ein zeitliches Wort für ihn habe. Gehorsam dem Gebote Gottes, das sie geschaffen hat, muss und wird die Kirche frei sein inmitten der menschlichen Wirklichkeit, frei, indem sie dem Evangelium seine Freiheit lässt.“ Dies ist eine Einladung zum Überdenken dessen, was Kirche bedeutet und was sie bedeuten sollte.



Der Kalender eignet sich bestens auch als Terminkalender, da die Tage jeweils in Kästchen angegeben sind, in die einige Notizen hineinpassen. Beatrice Ungar Siebenbürgischer Kalender 2026 von Hermann Fabini, herausgegeben von der Patrimonium Saxonicum-Stiftung zur Erhaltung des sächsischen Kulturerbes in Siebenbürgen, Querformat 30,4 x 23,5 cm, Spiralbindung, ABF Monumenta-Verlag Hermannstadt, ISBN 978-9738875647, 9,90 Euro im Erasmus-Büchercafé, erasmus[ät]buechercafe. ro, oder für 25 Lei bei Agramonia ABF, Telefon: (00 40-7 35) 11 10 03.

