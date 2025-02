Auch 2025 hat der Verein Kulturerbe Kirchenburgen e.V. einen Kalender mit eindrucksvollen Aufnahmen der historischen Kirchenburgen erstellt. Damit wollen wir den Käufern dieses Kalenders und den Unterstützern eine Freude bereiten und zugleich mit dem Erlös aus dem Verkauf Projekte unterstützen, für die sich unser Verein engagiert.

Kirchenburg Birthälm auf dem Kalenderblatt Februar 2025. Foto: Alexander Kloos

Um diese Ziele zu erreichen, sind wir auf einen erfolgreichen Verkauf der Kirchenburgenkalender angewiesen. Daher freuen wir uns jedes Jahr aufs Neue, wenn unsere Kalenderaktion von Erfolg gekrönt ist und wir mit den beeindruckenden Bildern viele Menschen erreichen. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei Ihnen bedanken. Wir schätzen es, dass wir sowohl auf treue als auch neue Käufer zählen können. Dennoch sind noch einige Exemplare verfügbar, die wir in einer Sonderaktion „Zwei zum Preis von einem“ anbieten. Jedes Set ist für acht Euro, zuzüglich Porto, erhältlich. Bestellungen bitte per E-Mail an info[ät]kulturerbe-kirchenburgen.de.Die hochwertigen Fotografien laden dazu ein, die beeindruckende Architektur der Kirchenburgen zu entdecken. Der Verein freut sich über jede Unterstützung und dankt allen, die mit dem Kauf zum Erhalt dieser Kulturschätze beitragen.