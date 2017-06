Miss Transylvania in Kanada gekürt

Am 14. Januar 2017 war der Transylvania Klub in Kitchener, Ontario, Gastgeber des jährlichen Kameradschaftsabends. Die Präsidenten der deutschen Klubs mit Gästen wurden von unserem Klubpräsidenten begrüßt. Bei gutem Essen, guter Musik und Vorführungen des Transylvania Klub Chors sowie einem Sketch, vorgetragen von Frauenpräsidentin Elke Hensel-Williams und Moderator Robert Foster, wurde bis spät in den Abend gefeiert.

Die Miss Transylvania Katelyn Emrich (vorne rechts) wurde beim Trachtenball am 4. März gekürt.

Der lang ersehnte Frauenball wurde am 4. Februar gefeiert. Das Motto des Abends „Die wilden zwanziger Jahre“ wurde durch die Dekoration, die Kostüme und die Musik zu einem wahren Augenschmaus. Unsere Gaumen wurden durch die leckeren Vorspeisen, den Hauptgang und natürlich die vielen selbst gebackenen Torten und Kuchen verwöhnt. Zum Tanz spielte „Wildbahn“ unter der Leitung von John Frim.Der Trachtenball wurde am 4. März gefeiert. Die Transylvania Hofbräu Band unter Andrea Emrich, der Transylvania Chor unter Dieter Conrad, die Transylvania Tanzgruppe und Saxonia Tanzgruppe erfreuten mit ihren Darbietungen. 82 Personen trugen beim Aufmarsch stolz ihre siebenbürgisch-sächsische Tracht. Als Höhepunkt des Abends wurde Katelyn Emrich von der Jugend zur Miss Transylvania gekrönt. Es ist für jede Miss eine Ehre, ein ganzes Jahr den Klub bei verschiedenen Veranstaltungen zu vertreten. In ihrer Antrittsrede bedankte sich Katelyn bei Mikaila Emrich, Miss Transylvania 2016, der Tanzgruppe, bei ihren Eltern, Geschwistern, Großeltern und der Kulturreferentin Erika Schmidt für ihre Unterstützung durch all die Jahre ihres Klublebens. Ein paar Worte zur Familie: Katelyns Eltern sind Dave und Andrea Emrich (geborene Kreutzer), ihre Brüder Joshua und Thomas. Ihre Großeltern sind Helmut und Katharina Emrich (geborene Kauntz) aus Vöcklabruck und Linz, Österreich, und John und Ingrid Kreutzer aus Waltersdorf und Gottschee. Die Urgroßeltern väterlicherseits stammen aus Paßbusch und Tekendorf und mütterlicherseits aus Waltersdorf und Gottschee. Katelyn selbst studiert an der Universität in Guelph und hofft, eines Tages den Weg zum Journalismus zu finden. In ihrer Ansprache erwähnte sie, dass ihre Tracht, die sie mit Stolz trägt, von ihrer Oma Katharina Emrich zu diesem Anlass angefertigt wurde.Präsident Reinhard Schmidt und Bundesvorsitzender John Werner gratulierten der neuen Miss und überreichten ihr einen Blumenstrauß und ein kleines Geschenk. Gleichzeitig gab John Werner bekannt, dass der Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Nordamerika vom 23. bis 25. Juni im Transylvania Klub in Kitchener stattfindet. Wir alle wünschen Katelyn ein erfolgreiches Jahr 2017!Am 15. April veranstaltete unsere Jugendgruppe ihr alljährliches Spaghetti-Essen. Für die Jugendgruppe ist es eine Gelegenheit (neben dem Tanzen), den Mitgliedern und Freunden auch andere Talente zu zeigen. Sie organisieren den Abend, helfen bei der Vorbereitung des Essens und servieren, tragen ab und machen den Saal sauber. Aber das Wichtigste an diesem Abend ist, Spaß und Freude daran zu haben. Spaß hatten alle, als die Wahl des neuen Mister Transylvania stattfand. Dieses Mal standen Liam Schatz und Lukas Hensel-Williams zur Wahl. Sie mussten vor dem Publikum und einer Jury ihr Können in einem Schuhplatter zeigen, beide sangen ein Lied, dann kam die Badehosenschau. Gewonnen hat Lukas. Er darf nun ein ganzes Jahr die Krone tragen. Zum Tanz spielte die Band „Seven Castles“ unter der Leitung von Ron Schatz. Es war wieder ein gelungener Abend.

Hannelore Maiterth