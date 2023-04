Bundesverdienstkreuz an Senator Peter M. Boehm

Dr. Peter M. Boehm, kanadischer Senator mit siebenbürgisch-sächsischen Wurzeln, Vorsitzender des ständigen Senatsausschusses für auswärtige Angelegenheiten und internationalen Handel, wurde am 12. April in Ottawa in Anerkennung seines herausragenden Beitrags zur Stärkung der deutsch-kanadischen Beziehungen mit dem Großen Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland (Großoffizier) ausgezeichnet. Die deutsche Botschafterin in Kanada, Sabine Sparwasser, überreichte im Namen des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier die Auszeichnung.

Die deutsche Botschafterin in Kanada, Sabine Sparwasser, überreichte Senator Dr. Peter Boehm das Bundesverdienstkreuz. Foto: German Embassy Ottawa

Peter Boehm ist einer der größten Diplomaten seiner Generation – als Missionschef, stellvertretender Minister und G7-Sherpa. Seit Kanadas Premierminister Justin Trudeau ihn 2018 in den Senat berufen hat, hat er im Oberhaus in vielen wichtigen außenpolitischen Fragen die Führung übernommen und wurde Vorsitzender des Senatsausschusses für auswärtige Angelegenheiten und internationalen Handel.Der in Kitchener, Ontario, geborene Senator Boehm hat sich stets zu seinem deutschen Erbe bekannt. Sein außergewöhnlicher Dienst für Kanada und Deutschland spiegelt seine tiefe Verbundenheit mit beiden Kulturen wider. Da er zu Hause mit der deutschen Sprache aufgewachsen ist, verfügt er über ein tiefes Verständnis für die Sprache, die Bräuche und die Werte, die der deutschen Gesellschaft zugrunde liegen, was für seine Arbeit als Diplomat von unschätzbarem Wert gewesen ist. Er hat sich über viele Jahrzehnte hinweg in herausragender Weise für die deutsch-kanadischen Beziehungen eingesetzt – als Botschafter in Berlin, innerhalb der G7 als persönlicher Vertreter zweier Ministerpräsidenten, in der Atlantikbrücke und als Vorsitzender der bilateralen Interparlamentarischen Gruppe.Senator Boehm war von 2008 bis 2012 Botschafter in Deutschland und davor stellvertretender Minister für Nord- und Südamerika und konsularische Angelegenheiten. Im Ausland war er Gesandter an der Botschaft Kanadas in den Vereinigten Staaten in Washington sowie Botschafter und Ständiger Vertreter bei der Organisation Amerikanischer Staaten. In seiner diplomatischen Laufbahn war Boehm auch in Kuba und Costa Rica tätig und bekleidete eine Reihe hochrangiger diplomatischer Positionen. Er war Nationaler Gipfelkoordinator für die Gipfeltreffen der Amerikas in Santiago und Québec, Sonderbeauftragter für die Demokratisierungsmission der Organisation Amerikanischer Staaten in Peru und persönlicher Vertreter des Premierministers für das Gipfeltreffen der Amerikas in Mar del Plata im Jahr 2005. Boehm diente als Sherpa für den G8-Gipfel und die nachfolgenden G7-Gipfel sowie für den Gipfel für nukleare Sicherheit von 2013 bis 2017. Von 2017 bis 2018 war er stellvertretender Minister für den G7-Gipfel und persönlicher Beauftragter des Premierministers. Boehm hat zahlreiche Auszeichnungen für seinen Beitrag zum öffentlichen Dienst erhalten, darunter den Public Service of Canada Outstanding Achievement Award und den Canadian Foreign Service Officer Award für seine Friedensbemühungen in Peru. Er wurde 2018 in den kanadischen Senat berufen und ist derzeit Vorsitzender des ständigen Senatsausschusses für auswärtige Angelegenheiten und internationalen Handel.Gegenüber der Siebenbürgischen Zeitung erklärte Peter Boehm: „Ich bin sehr stolz auf diese Auszeichnung. Ob Botschafter, Staatssekretär oder Senator, habe ich mich immer bemüht, die Beziehungen zwischen Kanada und Deutschland zu fördern. Mein Vater, der 2021 verstorben ist, hätte sich sehr gefreut und meine Mutter (94) ist sehr stolz. Sie meinte, dass für ein Kind von Siebenbürger Sachsen, die mit nichts in Kanada als Flüchtlinge ankamen, diese Auszeichnung von und aus Deutschland eine besondere Ehre sei.“Am 24. April habe er mit Bundespräsident Steinmeier, den er aus seiner Amtszeit in Berlin gut kenne, während dessen Staatsbesuch in Kanada ein Gespräch darüber geführt. Der Bundespräsident werde wohl bald eine Reise nach Rumänien unternehmen, so Boehm; Steinmeier wisse viel über Siebenbürgen.

DR