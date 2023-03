Landsleute in Kanada: Bericht aus Kitchener

Mit dem Frauenball am 4. Februar fing das Jahr 2023 im Transylvania Klub in Kitchener, Ontario, an. In diesem Jahr stand er unter dem Motto „Czardash unter den Sternen“. Eingeladen hatte der Frauenverein und überraschte die Gäste mit einem guten Hähnchen-Paprikasch und Greta-Garbo-Schnitten.

Am Trachtenaufmarsch in Kitchener nahmen 38 Trachtenpaare teil.

Trachtenball und Krönung der neuen Miss Transylvania

Kindergruppe des Transylvania Klubs in Kitchener

Die neue Miss Transylvania Grace Maier mit John Werner, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada. Fotos: Heidi Löwrick

Von dem in Kitchener ansässigen Kossuth-Verein organisierte der Frauenverein eine Frauengruppe und ein paar junge Tänzer, die uns ungarische Volkstänze vorführten. Als Tischmusik durften wir den Akkordeon-Melodien von Marco Kaczkemeti, dem „Polka Prinz“, lauschen. Das Tanzbein wurde später zu den Klängen der „Seven Castles“-Band unter der Leitung von Ron Schatz geschwungen.Nach einer dreijährigen Pause feierten wir unseren traditionellen Trachtenball am 4. März im Transylvania Klub in Kitchener (TCK). An diesem Abend präsentierten alle Untergruppen den Gästen ihr Können. Den Auftakt machte die Blaskapelle unter der Leitung von Andrea Emrich, gefolgt vom Kinderaufmarsch und den Tänzern der zwei Kindertanzgruppen, Leitung Rick und Krista Hesch, Heidemarie Hesch und Lorainne und Bob Stauss, sowie dem Transylvania Chor, geleitet von Andrea Emrich.Nach dem Programm, durch das Bob Foster führte, folgten die offiziellen Reden. Unser Klubpräsident Reinhard Schmidt begrüßte die Gäste und überreichte der ehemaligen Miss Transylvania, Breanna Gondosch, einen Blumenstrauß. Nach ihrer Abschiedsrede konnte unser Präsident die neue Miss Transylvania einführen.In diesem Jahr wurde von der Jugendgruppe Grace Maier zur neuen Miss Transylvania gewählt. Grace war über vier Jahre Mitglied der Jugendtanzgruppe und studiert zurzeit in London, Ontario, an der Western Universität. Ihre Urgroßeltern waren Katharine und John Menyes und Katie und Frank Meier. In ihrer Familie wird die siebenbürgische Tradition weitergeführt. Vor genau 50 Jahren war ihre Großmutter Marlene Maier auch Miss Transylvania. Grace dankte in ihrer Ansprache den Personen, die sie auf diesem Weg begleitet und unterstützt haben: ihren Eltern Shannon und Fred Maier, den Mitgliedern der Jugendtanzgruppe, unserer Kulturgruppenleiterin Erika Schmidt sowie dem Klubpräsidenten Reinhard Schmidt.John Werner, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada, überreichte Grace ein Geschenk und wünschte ihr eine erfolgreiche Zeit in ihrem Jahr als neue Miss. Er teilte den Mitgliedern auch mit, dass in diesem Jahr Kanada im Rahmen des Kulturaustausches eine Blaskapelle und eine Tanzgruppe aus Traun, Österreich willkommen heißen wird.Nach der Krönung und den Ansprachen folgte der Trachtenaufmarsch, an dem 38 Trachtenpaare teilnahmen. Mit dem Siebenbürgen-Lied nahm der wichtigste Teil des Abends ein Ende. Es folgte der gesellige Teil. Die „Saxonia Dancers“ aus Aylmer und die „TCK Jugendtanzgruppe“ führten gekonnt ihre Tänze vor und wurden vom Publikum mit Applaus belohnt. Ein gelungener Abend ging zu Ende. Wir freuen uns jetzt schon darauf, unsere Gäste aus Traun hier in Kitchener begrüßen zu können.

Hannelore Maitert, Pressereferentin