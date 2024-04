Frauenball und Trachtenball in Kitchener

Im Transylvania Klub wurden wieder zwei schöne Feste gefeiert. Am 10. Februar fand der alljährliche Frauenball unter dem Motto „MARDI GRAS“ statt. Alle Gäste konnten sich an einem guten Essen, der guten Musik von der „Wildbahn“-Band und den langen Gesprächen mit Freunden erfreuen.

Klubpräsident Reinhard Schmidt, Miss Transylvania 2024 Laik Sweeney und Begleiter Connor Crouse. Foto: Alfred Lowrick

Unser Trachtenball gehört zu den kulturellen Höhepunkten im Jahresverlauf. An diesem Abend wird die neue Miss Transylvania den Gästen vorgestellt. Präsident Reinhard Schmidt begrüßte alle anwesenden Mitglieder und Gäste, unter denen einige Vertreter der deutschen Klubs aus Kitchener waren. Die Kindertanzgruppe eröffnete den Abend mit einem Aufmarsch, geleitet von Miss Transylvania 2023 Grace Maier, und danach zeigten sie ihr Können und erhielten großen Applaus. An diesem Abend traten auch der Transylvania Chor, Leitung Andrea Emrich, die Saxonia Tanzgruppe aus Aylmer und die Transylvania Tanzgruppe auf.Zuerst wurde Grace Maier, Miss Transylvania 2023, für ihre Rolle als Botschafterin des Klubs gedankt. In ihrer Abschiedsrede erwähnte sie die vielen Freundschaften, die sie über das ganze Jahr geschlossen hat, und die vielen Veranstaltungen, bei denen sie den Transylvania Klub vertreten durfte. Dank erging an ihre Eltern, Großeltern, den Klubvorstand und die Mitglieder, die sie im Laufe des Jahres 2023 in verschiedener Weise unterstützt haben.Wie in den vergangenen Jahren wurde „Miss 2024“ aus den Reihen der Jugendtanzgruppe gewählt. In diesm Jahr wird Laik Sweeney unseren Klub vertreten. Sie wurde zur neuen Miss Transylvania 2024 gekrönt, wurde vorgestellt und übernahm das Zepter. In ihrer Antrittsrede bedankte sich Laik Sweeney bei ihren Eltern, den von weither angereisten Familienmitgliedern, dem Klubvorstand und der Jugendtanzgruppe. Bemerkenswert ist, dass sie in ihrer Rede ihre Beziehung zum Transylvania Klub hervorhob. Sie ist schon seit Jahren Mitglied der Jugendtanzgruppe hat, aber keinen siebenbürgischen Hintergrund. Sie freut sich jetzt schon darauf, viele Freundschaften mit den Jugendlichen zu schließen, die in diesem Jahr den Heimattag und das Jugendlager hier in Kitchener besuchen werden.Rebecca Horeth, Vizepräsidentin der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada, wünschte Laik ein erfolgreiches Jahr als neue Miss und überreichte ihr das Buch „Transylvanian Sachsens in Canada“, das ihr bestimmt helfen wird, unser Leben und unsere Kultur hier in Kanada besser zu verstehen.Beim Trachtenaufmarsch konnten über 30 Paare zu den Klängen der „Hofbräu Band“, Leiterin Andrea Emrich, ihre Trachten vorzeigen und nachher das Tanzbein schwingen.Ein gelungenes Fest nahm sein Ende, aber es wird schon ganz fleißig am nächsten großen Ereignis in Kitchener und Umgebung gearbeitet: Heimattag und Föderationsjugendlager im Sommer dieses Jahres. Alle Jugendlagerteilnehmer seit dem ersten Jugendlager 1971 in Siegen sind eingeladen, an dieser „Jugendlager Reunion“ am Heimattag im Transylvania Klub in Kitchener am 12. und 13. Juli 2024 teilzunehmen. Wir freuen uns schon auf den Besuch unserer Gäste.

Hannelore Maiterth, Pressereferentin