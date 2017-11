Gegenseitige Hilfe und Vertrauen: Sozialwerk unterstützt bedürftige Landsleute

„Einander helfen“ und das daraus erwachsene Vertrauen sind unserer Gemeinschaft eigen und haben uns geprägt. Das Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen führt diese Traditionen weiter. Dank des großzügigen Spendenaufkommens aus der siebenbürgischen Gemeinschaft können unsere Hilfsprojekte umgesetzt werden.

Dankesschreiben an das Sozialwerk

Das Gemeinwesen als Schutzprinzip des Einzelnen hat sich bewährt. Sitten und Bräuche, die uns das fest gefügte Gemeinwesen vorgelebt und hinterlassen hat, wollen wir im Sozialwerk weiterleben lassen. Deshalb helfen wir bedürftigen Landsleuten in Siebenbürgen und in einzelnen Ausnahmefällen auch in Deutschland.Das Sozialwerk erhält täglich Post von Landsleuten aus Siebenbürgen. Gerne zitiere ich aus dem Brief von Frau S. Nikolaus, der uns am 12. Juli 2017 erreicht hat: „Auf diesem Weg möchte ich im Namen aller, die nicht schreiben können wegen Behinderung und Krankheit, auf’s Herzlichste danken. Schade, dass Sie nicht sehen können, mit was für einem glücklichen Blick diese Leute Ihre Hilfe empfangen.“Auch im Namen jener, die auf unser Mitgefühl angewiesen sind, bedanken wir uns für Ihr Vertrauen und Ihr Verantwortungsbewusstsein. Bitte bleiben Sie uns treu!Sozialwerk der Siebenbürger SachsenStadtsparkasse MünchenIBAN: DE38 7015 0000 0907 1333 00BIC: SSKMDEMMWir bitten darum, auf dem Einzahlungsbeleg den Namen und die Anschrift des Spenders anzugeben. Ab einem Betrag von 50 Euro erhalten Sie automatisch eine steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung.Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe.

Dr. Johann Kremer, Vorsitzender des Sozialwerks