Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen dankt für Ihre Zuwendungen

„Zusammen Seite an Seite“ – das Motto unseres 75. Heimattags wird von der Gemeinschaft praktisch gelebt. Auch die bayerische Sozialministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Ulrike Scharf hat uns mit ihrem Grußwort versichert, dass wir dafür geschätzt, geachtet und unterstützt werden. Sie sagte: Ihr Motto „ist für uns auch Haltung, es ist uns Auftrag, und es ist unser Versprechen“.

Mit die stärkste Säule des siebenbürgischen Gemeinwesens waren und sind die gut funktionierenden Nachbarschaften. Das Fortführen deren so erfolgreichen Sitten inspiriert und verpflichtet zugleich. Hilfe für bedürftige Landsleute in Siebenbürgen sowie in Ausnahmefällen auch in Deutschland ist Ziel und Zweck unserer Arbeit im Sozialwerk.Mit einem kleinen Zuschuss zu den alltäglichen Ausgaben, einer Medikamentenhilfe, mit Beihilfen bei Operationen oder sonstigen Gesundheitsproblemen tragen wir dazu bei, dass sich niemand alleingelassen oder vergessen fühlen muss.Mit Ihren Spenden unterstützen Sie uns in den Bemühungen, gegen das Vergessen, die Ignoranz und echte Bedürftigkeit anzukämpfen. Leider sind viele unserer Landsleute in Siebenbürgen immer wieder auf unsere Hilfe angewiesen. Die aktuellen Entwicklungen in Rumänien, sei es im Gesundheitswesen oder die steigenden Energieversorgungspreise wegen Krieg, aber auch den Folgen von Lohn- und Rentenpolitik machen leider vielen Landsleuten schwer zu schaffen. Dank Ihrer Empathie können wir deren prekäre Situation etwas abmildern. Bleiben Sie uns bitte treu!Ihre Zuwendung richten Sie auch in Zukunft an dasSozialwerk der Siebenbürger SachsenIBAN: DE33 7025 0150 0029 1291 37Kreissparkasse München Starnberg EbersbergBIC: BYLADEM1KMSWenn sie auf dem Einzahlungsbeleg Name und die Anschrift des Spenders angeben, erhalten sie ab 50 Euro automatisch eine steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung.Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe.

Dr. Johann Kremer, Vorsitzender des Sozialwerks