Radio-Tipp: Ein Kinderheim in Rumänien – heute im Deutschlandfunk um 11.05 Uhr

Der Deutschlandfunk (DLF) sendet am Samstag, den 13. Januar, 11.05-12.00 Uhr, in der Reihe "Gesichter Europas" den Beitrag „Das Haus der verlassenen Kinder - Ein Kinderheim in Rumänien“ (von Manfred Götzke und Leila Knüppel).

DLF-Programmhinweis: „Seit mehr als 20 Jahren betreibt Sybille Hüttemann-Boca ein Kinderheim in Rumänien. Kurz nach der Revolution ist die deutsche Kinderkrankenschwester zum ersten Mal nach Rumänien gereist, die schrecklichen Bilder aus den Heimen der Ceauşescu-Diktatur vor Augen. Was eigentlich nur als Spenden- und Hilfsaktion gedacht war, ist zu ihrem Lebensprojekt geworden. Erst kümmerte sie sich um misshandelte und verwahrloste behinderte Kinder, später betreute sie Straßenkinder in Bukarest. Sie lebte Monate mit ihnen zusammen, um ihr Vertrauen zu gewinnen, gründete schließlich für sie ein Kinderheim. Mittlerweile leben Kinder mit ganz unterschiedlichen Problemen in dem Heim ‚Stern der Hoffung‘ in der westrumänischen Stadt Alba Iulia: Einige von ihnen wurden von ihren Eltern zurückgelassen, weil diese zum Geldverdienen ins Ausland gegangen sind: EU-Waisen. Andere kommen aus Familien, in denen extreme Armut, Alkohol und Gewalt zum Alltag gehören. Und so war und ist das Kinderheim auch ein Spiegel der sozialen Verhältnisse in Rumänien.“