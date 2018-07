8. Juli 2018 Druckansicht

Wieder Hilfe für viele Landsleute/Dank des Sozialwerks

Mit die stärkste Säule des siebenbürgischen Gemeinwesens waren und sind die gut funktionierenden Nachbarschaften. Das Fortführen der so erfolgreichen Sitten inspiriert und verpflichtet zugleich. Deshalb helfen wir bedürftigen Landsleuten in Siebenbürgen und in einzelnen Ausnahmefällen auch in Deutschland. Mit einem kleinen Zuschuss zu den alltäglichen Ausgaben, einer Medikamentenhilfe, mit Beihilfen bei Operationen oder sonstigen Gesundheitsproblemen tragen wir dazu bei, dass sich niemand alleingelassen oder vergessen fühlen muss.

Den großherzigen Spenderinnen und Spendern danken wir als Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen für das entgegengebrachte Vertrauen. Im Namen der Empfänger danken wir für Zuwendungen jeglicher Art.



Bleiben Sie uns bitte treu! Ihre Zuwendung richten Sie auch in Zukunft an das



Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen

Stadtsparkasse München

IBAN: DE38 7015 0000 0907 1333 00

BIC: SSKMDEMM



Mit Ihren Spenden unterstützen Sie uns in den Bemühungen, gegen das Vergessen, die Ignoranz und echte Bedürftigkeit anzukämpfen. Viele unserer Landsleute in Siebenbürgen sind immer noch auf unsere Hilfe angewiesen. Die Entwicklungen im Gesundheitswesen Rumäniens und Erhöhungen der Energieversorgungspreise machen leider vielen unserer Landsleute schwer zu schaffen. Dank Ihrer großzügigen Spenden können wir deren prekäre Situation etwas abmildern. Dr. Johann Kremer, Vorsitzender des Sozialwerks

