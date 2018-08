Gelungenes Kronenfest in Giebelstadt

Mit einem Gottesdienst nach siebenbürgischer Liturgie begann am 24. Juni 2018 das Kronenfest der evangelischen Kirchengemeinde Giebelstadt. Wir sind unserer neuen Pfarrerin Christine Schlör dankbar für ihre Bereitschaft, unser traditionelles Fest weiterzuführen, und danken ihr vor allem für die berührende Predigt zum Thema Heimat – Heimat in der Kirche suchen und finden. Dank gilt auch Roland Schmidt für den Orgeldienst und ebenso unserem Kirchenchor, dem mehrere siebenbürgische Sängerinnen angehören, für die Gestaltung des Gottesdienstes.

Die Siebenbürgische Tanzgruppe Rottendorf beim Kronenfest in Giebelstadt. Foto: Adelheid Roth

Nach dem Gottesdienst zogen wir geschlossen zu unserem kleinen Festplatz neben dem evangelischen Gemeindehaus und eröffneten am Kronenbaum das Fest mit gemeinsamen Liedern und der traditionellen Ansprache – auch dafür danken wir Roland Schmidt.Zum Mittagstisch und den ganzen Tag hindurch wurden gegrillte Spezialitäten aus Siebenbürgen und der heimischen Region angeboten, dazu leckere Salate. Zur Kaffeezeit konnte von einer vielfältigen Kuchen- und Tortenauswahl geschlemmt werden. Ein Dankeschön allen, die mit ihren Salat- und Kuchenspenden zu diesen kulinarischen Genüssen beigetragen haben.Einen besonderen Dank richten wir an unsere Musiker vom „MELODY“-Trio und vor allem an Ewald Durst – sie haben uns sehr professionell musikalisch durch den Tag begleitet und bestens unterhalten. Einen besonderen kulturellen Genuss hat uns die Siebenbürgische Tanzgruppe Rottendorf bereitet. Wir haben uns sehr an ihrem gelungenen Auftritt in den wunderschönen nordsiebenbürgischen Trachten erfreut. Dafür sei ihnen nochmals herzlich gedankt. Von dem schwungvollen Auftritt der Tanzgruppe und dem abschließenden „Mitmachtanz“ inspiriert, sprang der Funke über: Unter der prächtigen Krone wurde bis in den Abend hinein bei einer außergewöhnlich guten Stimmung, die wir auch unseren Musikern verdanken, vergnüglich getanzt.Wir schauen auf ein sehr gelungenes, harmonisches Kronenfest 2018 zurück und danken allen, die zum guten Gelingen beigetragen haben, sei es durch Unterstützung in jeder Form oder durch ihre Teilnahme. Wir danken Pfarrerin Schlör und ihrem Ehemann für die tatkräftige Unterstützung. Ihrem Amtsvorgänger, Pfarrer Thomas Kohl, bleiben wir dankbar, dass er unser Kronenfest ursprünglich initiiert hat, und haben uns sehr über seinen kurzen Besuch gefreut! Wir freuen uns auch, dass unser kleines siebenbürgisches Kronenfest inzwischen zum Gemeindefest in Giebelstadt geworden ist und von zahlreichen Siebenbürger Sachsen aus Giebelstadt und Umgebung, aber auch von einheimischen Gemeindegliedern und Freunden gern besucht wird. Wir, das Kronenfest-Team der Kirchengemeinde Giebelstadt, sind dankbar, dass wir gemeinsam ein harmonisches, gelungenes Kronenfest erleben durften.

Adelheid Roth