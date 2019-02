Eine Ära geht zu Ende: Siebenbürgische Treffen jahrzehntelang betreut

Danksagung an Maria und Erich Stefani, die das Evangelische Ferienwaldheim Eichholzer Täle in Sindelfingen jahrzehntelang bewirtschaftet haben und nun in Rente gingen.

Kaum ein Siebenbürger Sachsen, der aus der Nähe von Heltau stammt, kennt den Namen Stefani nicht. In diesem Fall, handelt es sich um Maria und Erich Stefani. Automatisch fällt einem dazu auch Eichholzer Täle in Sindelfingen ein. In meinem ganzen siebenbürgischen Bekanntenkreis gibt es kaum eine Person, die im Laufe der ganzen Jahre nicht in den Genuss irgendeines Treffens im Eichholzer Täle gekommen ist. In unserer Familie wurden Konfirmation, Klassentreffen, Goldene Hochzeit, Jahrgangstreffen und nicht zuletzt einige Geburtstage gefeiert.Vor 35 Jahren fing alles an. Jedes Wochenende war das Täle ausgebucht, und das Jahr für Jahr. Man kann sich da schnell ausrechnen, was die Familie über die vielen Jahre geleistet hat. Und dabei war das noch nicht einmal ihr alleiniger Job. Hunderte von Kindern und Jugendlichen, unzählige Senioren wurden Jahr für Jahr bekocht und umsorgt. Dazu kamen Tagungen, Pflege der Außenanlagen und des Gebäudes. Rundum sorgte Familie Stefani dafür, dass sich Tausende von Menschen wohlfühlen konnten und schöne unterhaltsame Freizeiten erleben durften.Das Täle war ein Freizeitheim, ein Haus der schönen Begegnungen und ein Wohlfühlhaus. Dafür, dass ihr das für so viele Menschen geleistet habt, sagen wir DANKE! Gottes reichen Segen für die Zukunft und eine gesunde, geruhsame Rentenzeit.

Ursula Stefanovici, Denzl