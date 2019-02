19. Februar 2019 Druckansicht

Gemeinsam sind wir stark! Dank des Sozialwerks

Liebe Landsleute, liebe Spenderinnen und Spender, herzlichen Dank für Ihre Spende, die Sie für unsere Arbeit im Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen zur Verfügung gestellt haben. In Anlehnung an die in unserer Gemeinschaft bewährte Tradition der Hilfe zur Selbsthilfe leisten Sie damit einen wirklich wichtigen Beitrag, damit wir Menschen in schwierigen Lebenssituationen begleiten können.

Wofür verwenden wir Ihre Spende?

Wenn Sie einen Zweck angegeben haben, dann wird die Spende unmittelbar der Erledigung einzelner Aufträge zugeführt. Eine allgemeine Spende verwendet das Sozialwerk für die satzungsgemäßen Aufgaben der Altenhilfe, der Hilfe für Kranke und Bedürftige sowie der kulturellen Breitenarbeit.



Unsere Hilfe für Altenheime in Siebenbürgen lässt älteren Menschen eine möglichst gute Betreuung angedeihen. 2018 konnten wir das Altenheim in Schweischer mit einer Spende von 5 000 Euro unterstützen. Junge, engagierte Menschen, die wir fördern, sichern den Jüngsten sowie den Alten in Siebenbürgen Begleitung, Zuspruch und Pflege. Gemeinsames Arbeiten im Altenheim Schweischer



Weitere Zuwendungen richten Sie bitte an:

Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen

Stadtsparkasse München

IBAN: DE38 7015 0000 0907 1333 00

BIC: SSKMDEMM



Wir bitten darum, auf dem Einzahlungsbeleg den Namen und die Anschrift des Spenders anzugeben. Ab einem Betrag von 50 Euro erhalten Sie automatisch eine steuerlich absetzbare Sendenbescheinigung. Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe.

Dr. Johann Kremer

