Jetzt anmelden: Siebenbürger Markt in Dinkelsbühl

Der Siebenbürger Markt wird beim Heimattag am Pfingstsamstag und -sonntag (8. und 9. Juni 2019) wieder im Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Straße 6, abgehalten. Der Standort ist gut erreichbar und rückt das Angebot siebenbürgischer Spezialitäten in den Mittelpunkt des Geschehens.

Anbieter können sich ab sofortschriftlich beim Verband der Siebenbürger Sachsen, Karlstraße 100, 80335 München, oder per E-Mail: verband [ät] siebenbuerger.de, bewerben. Bitte geben Sie bei der Bewerbung das genaue Angebot sowie die benötigte Standfläche inklusive Aufbauten (Zelt, Kühlwagen, Grill etc.) an. Sie erhalten nach Anmeldeschluss eine Zu- oder Absage mit weiteren Informationen.