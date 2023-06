Anmeldungen zu Horneck-Kulturtagen nur noch eingeschränkt möglich

Buchungen für die Kulturtage auf Schloss Horneck zum Thema „Karpaten und die weite Bergwelt“ sind für das Programm im Festsaal nur mit Anmeldung, bei einigen Programmpunkten nur noch auf Warteliste möglich. Am Sonntag, den 9. Juli, ab 12.00 Uhr spielt die Blaskapelle „Original-Karpatenblech“ auf der Terrasse. Hierzu ist keine Anmeldung nötig. Am Samstag gibt es kein Programm auf der Terrasse oder im Burggraben des Schlosses.

Die Kulturtage vom(siehe „Die Karpaten und die weite Bergwelt“: Sommerliche Kulturtage vom 7. bis 9. Juli 2023 auf Schloss Horneck ) haben großen Anklang gefunden: Das Programm am Samstag im Festsaal ist bis auf vereinzelte Plätze ausgebucht. Ohne Anmeldung können Sie im Festsaal nicht teilnehmen.Stand der Anmeldungen zum Redaktionsschluss: am Freitag sind 15 Plätze frei im Festsaal zum Vortrag „Die Karpaten und die Neckarlandschaft in der Malerei“ von Dr. Heinke Fabritius, am Samstag vereinzelte Plätze (2 bis 3) im Festsaal zu einigen Programmpunkten, am Sonntag gibt es zehn freie Plätze für die Podiumsdiskussion zum Thema „Die Karpaten – Naturparadies mit Zukunft?“. Am Samstag ist der Programmpunkt „Eröffnung der Karpatenwand“ und der Vortrag „Von den Karpaten in die weite Welt“ von Bergsteiger Reinhold Kraus komplett ausgebucht.Achtung: Es gibt am Samstag kein Programm auf der Terrasse oder im Burggraben. Übernachtungen sind im Moment sowohl im Schlosshotel als auch in der Schokoladenfabrik Schell ausgebucht, nur verfügbar bei eventuellen Absagen.Sonntag ab 12.00 Uhr spielt das Original-Karpatenblech auf der Terrasse auf. Da sind alle ohne Anmeldung herzlich willkommen zu Musik, Mici, Getränken und fröhlichem Austausch. Melden Sie sich bei uns rechtzeitig an: E-Mail: info[ät]schloss-horneck.de, Telefon: (0 62 69) 4 27 56 19.