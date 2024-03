30. März 2024

Anmeldungen zum Heimattag 2024 in Dinkelsbühl

Der 74. Heimattag der Siebenbürger Sachsen findet vom 17. bis 20. Mai 2024 in Dinkelsbühl unter dem Motto „75 Jahre Gemeinschaft – Mach mit!“ statt. Mitausrichter ist die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Wie in den letzten Jahren können sich die aktiven Kulturgruppen anhand von Online-Formularen oder per E-Mail zu den Veranstaltungen anmelden. Zur schnelleren Orientierung veröffentlichen wir im Folgenden eine Übersicht der Aufrufe und Anmeldungen. Gesucht werden auch Sponsoren für das Pfingsttreffen.

