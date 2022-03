26. März 2022

Veranstaltungen für Kultursommer 2022 bis Ende März anmelden

In Siebenbürgen, Deutschland und Österreich wird an Veranstaltungen für den Siebenbürgischen Kultursommer gearbeitet, der vom 23. Juli bis zum 15. August in in verschiedenen Ortschaften in Siebenbürgen stattfinden wird.

Wie das Siebenbürgenforum mitteilt, zeichnet sich ein vielfältiges Programm ab: von Arbeitseinsätzen und Workshops über Konzerte und Ausstellungen bis zu Bällen und Heimattreffen. Alle Informationen laufen im Internet unter Wie das Siebenbürgenforum mitteilt, zeichnet sich ein vielfältiges Programm ab: von Arbeitseinsätzen und Workshops über Konzerte und Ausstellungen bis zu Bällen und Heimattreffen. Alle Informationen laufen im Internet unter www.kultursommer.ro zusammen. Veranstaltungen für den Kultursommer können noch bis Ende März über die Webseite angemeldet werden, um im offiziellen Programmheft erfasst und beworben zu werden.

Schlagwörter: Kultursommer, Siebenbürgen, Anmeldung

