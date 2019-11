Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen: Unsere Spenden helfen!

Jetzt im November, vor unserer Weihnachtsaktion in der Bedürftigenhilfe für Siebenbürgen, berichte ich im Rückblick auf den Jahresverlauf. Aktuell betreuen wir wieder ca. 1200 Landsleute mit Bargeldhilfen. Diese Aktion kann nur in Zusammenarbeit mit unseren Partnern vor Ort, Evangelische Kirche und Foren sowie Saxonia-Stiftung, reibungslos funktionieren. Sowohl im persönlichen Gespräch im Sommer als auch in zahlreichen Dankesbriefen zeigen unsere in Siebenbürgen lebenden Landsleute ihre Rührung und Freude. Sie fühlen, dass sie einer treuen Gemeinschaft angehören. Das gibt ihnen Trost und Hoffnung.

Altenheim Schweischer: Bewohner bei der gemeinsamen Arbeit. Foto: Dorit Kremer

Wir, das Sozialwerk, gehören zu den Gründervätern des Altenheims Schweischer, bei Reps in Siebenbürgen. Im Heim verbringen zurzeit 33 Personen ihren Lebensabend. Betreut werden sie von engagiert arbeitendem Personal. Dank unser aller Hilfe ist das Heim in gutem Zustand und entspricht den geforderten Standards. Die vorgeschriebene Zertifizierung machte 2018 unter anderem umfangreiche Investitionen für Brandschutz und eine neue Heizungsanlage nötig. In Absprache mit der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien konnten wir in einer gemeinsamen Projektmaßnahme helfen. Nach Abschluss und Abnahme der Arbeiten habe ich das Ergebnis im September selber begutachtet. Dabei fiel auch das vor Ort eingerichtete Praxiszimmer für die begleitende Ärztin positiv auf. Als sehr dankbar erwiesen sich die alten betreuten Bewohner im Gespräch.Auch 2019 ergab sich plötzlich dringender Handlungsbedarf. Eine Waschmaschinen-Trockner-Kombi fiel aus und das Sozialwerk konnte die Anschaffung der Ersatzgeräte finanzieren.Allen Spendern danken wir auf diesem Wege von ganzem Herzen. Wir wollen auch in Zukunft immer in der Lage sein einzuspringen, wenn Notsituationen auftreten und dringender Bedarf gemeldet wird. Auch die Einzelbetreuung mit Bargeldhilfen wollen wir in den nächsten Jahren weiterführen. Spenden erbitten wir auf dasGeben Sie bitte auf dem Einzahlungsbeleg den Namen und die Anschrift des Spenders an. Vielen herzlichen Dank!

Dr. J. Kremer