Generationengerechtigkeit für Aussiedler und Spätaussiedler

Mit Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, finden im Februar drei Veranstaltungen zum Thema Generationengerechtigkeit statt. Gemeinsame Ausrichter sind die Landsmannschaft der Banater Schwaben, die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland sowie der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland.

Amum 19.00 Uhr in München, Wirtshaus am Hart, Sudetendeutsche Straße 40Grußwort: Michael Dzeba, Stv. Kreisvorsitzender München-Nord, Ortsvorsitzender Schwabing-Nord (CSU)Amum 18.00 Uhr in Kaufbeuren, Gablonzer Haus, Bürgerplatz 1, NeugablonzGrußwort: Stephan Stracke, MdBAmum 17.30 Uhr in Gerlenhofen, Allegro im Musikerheim, Musikerweg 11, Neu-Ulm/GerlenhofenGrußwort: Katrin Albsteiger, Oberbürgermeisterkandidatin für Neu-Ulm