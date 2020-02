26. Februar 2020 Druckansicht

Älteste Bewohnerin in Rimsting

Maria Schieb starb am 31. Januar 2020 im Alter von 106 Jahren in Rimsting. Die derzeit älteste Bewohnerin des Siebenbürgerheims in Rimsting, Ruth Engber, geb Hietsch, beging bei guter Gesundheit ihren 103. Geburtstag, den sie mit Verwandten aus Österreich und Deutschland feierte. Die vermutlich älteste Siebenbürgerin (107), Maria Reiser, geboren am 22. Juni 1912 in Heltau, lebt in Augsburg.

Ruth Hietsch wurde am 4. Februar 1917 in Hermannstadt geboren, wo sie in ihrem Elternhaus eine wohlbehütete Kindheit und Jugend verbrachte. Doch das Schicksal hatte nicht nur Sonnenseiten zu bieten, sie musste im Elternhaus die Enteignung der väterlichen Apotheke miterleben und einige Jahre bis zur Ausreise in sehr beengten Wohnverhältnissen verbringen. Von einer Besuchsreise zu ihrem Bruder kehrte sie nicht mehr nach Hermannstadt zurück und baute sich zusammen mit ihrer Mutter, die sie bis zu deren Lebensende liebevoll pflegte, hier in Deutschland ein neues Leben auf. Bis zu ihrer Verrentung arbeitete sie in der Uniklinik in München. Sie nahm in München am regen und abwechslungsreichen Kulturleben teil, dazu gehörten Theater-, Oper- und Konzertbesuche. Sie war sehr sportlich, liebte das Wandern in den Bergen und das Langlaufen. Bis ins hohe Alter reiste sie auch außerhalb Europas. Die Umgebung von Rimsting erkundete sie in ausgiebigen Spaziergängen. Ruth Engber mit ihren jüngsten Gratulanten Hannah und Samuel. Foto: O. Daniel Ruth Engber war in unserer Landsmannschaft vor Jahrzehnten ehrenamtlich als Schriftführerin des Landesvorstands Bayern aktiv. Sie gehörte auch zu den Helfern, die unzählige Pakete für den Transport nach Rumänien herrichteten. Wir wünschen Ruth noch eine schöne und vor allen Dingen gesunde Zeit! Herti Daniel

Schlagwörter: Geburtstag, Rimsting, Porträt

