Zu einer guten Gemeinschaft gehört es, Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen – und gemeinsam kann man mehr erreichen. Das Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen engagiert sich mit Leidenschaft, Überzeugung und Ausdauer für soziale und kulturelle Projekte in Siebenbürgen und Deutschland. So bleiben wir den Traditionen und Gepflogenheiten unserer Gemeinschaft treu.

Altenheim in Schweischer. Foto: Dorit Kremer

„Hilfe zur Selbsthilfe“ ist unser Leitgedanke. Mit Ihrer Spende leisten Sie einen wirklich wichtigen Beitrag, damit wir Menschen in schwierigen Lebenssituationen begleiten können. Ihre Zuwendungen verwendet das Sozialwerk für Aufgaben derderundsowie der kulturellen Breitenarbeit. Unsere Unterstützung für Alten- und Pflegeheime in Siebenbürgen lässt Menschen eine möglichst gute Betreuung angedeihen. Junge und engagierte Personen, die wir fördern, sichern den Jüngsten sowie den Alten in Siebenbürgen Begleitung, Zuspruch und Pflege.Für Ihre Spenden im Jahr 2019 danke ich Ihnen herzlich. Im Namen der Bedürftigen und aller, die gerne „helfen zu helfen“, sagen wir „Vergelt’s Gott“. Ihr Engagement und Ihre Treue verpflichten uns, auch 2020 weiterhin für die Gemeinschaft zu arbeiten. Mit beigelegtem Zahlschein bitten wir um Ihre Spende.Wenn Sie auf dem Einzahlungsbeleg den Namen und die Anschrift des Spenders angeben, erhalten Sie ab einem Betrag von 50 Euro automatisch eine steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung.Besten Dank für Ihre Mithilfe im Namen aller, die „helfen zu helfen“

Dr. Johann Kremer, Vorsitzender des Sozialwerks der Siebenbürger Sachsen e.V.