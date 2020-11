Sozialwerk überwindet Grenzen auch zu Pandemie-Zeiten

Wenn öffentliches Leben weit heruntergefahren werden muss, Grenzen wieder schwerer zu überwinden sind und Besuche in Siebenbürgen fast unmöglich scheinen, ist beim Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen höchste Wachsamkeit geboten.

Sitzung des Sozialwerks im März 2020, kurz vor Beginn des ersten Lockdowns zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie; hinten (stehend) der Vorsitzende Dr. Johann Kremer. Foto: Doris Roth

Bewährte Einrichtungen der Gemeinschaft geraten schnell in Nöte und sind auf unseren Beistand angewiesen. So geschehen im Spätsommer 2020: Der Evangelische Diakonieverein e.V. Mediasch (EVDM) leistet dringend notwendige Sozialarbeit in drei Bereichen: Im Altenheim Hetzeldorf werden 30 Heimbewohner begleitet, 90 Personen genießen die Dienste von „Essen auf Rädern“ und zudem betreut die Diakonie alte sowie kranke Gemeindeglieder in Mediasch und den 46 Ortschaften des Kirchenbezirks.Bereits im Juli erreichte uns ein Hilferuf von Herrn Schön im Namen der Heimatgemeinschaft Mediasch e.V. Ursula Pintican, die Vorsitzende des EVDM, schilderte im Projektantrag an das Sozialwerk die Situation wie folgt: „Durch die Corona-Situation sind wir in finanzielle Schwierigkeiten geraten, da wir die Auflagen zum Schutz der Heimbewohner und Betreuten aber auch der 20 Angestellten erfüllen mussten, jedoch keine staatliche Unterstützung erhielten. Auch die Besucher und Spenden sind ausgeblieben.“Schnell, unbürokratisch konnte der geschäftsführende Vorstand des Sozialwerks entscheiden und dem Diakonieverein aufgrund seines Antrags eine Soforthilfe in Höhe von 3 000 Euro zusprechen. Ihnen, unseren treuen Spendern, lassen wir hier den Dank der Empfänger zukommen.Am 11.08.2020 schrieb Ursula Juga Pintican: „Sehr geehrter Dr. Kremer, da Frau Banyai unsere Geschäftsführerin, zurzeit im Urlaub ist, möchte ich als Vorsitzende des Ev. Diakonievereins Mediasch den Projektantrag für den Zuschuss von 3 000 Euro an Sie senden. Möchte Ihnen aber auch unseren Dank aussprechen. Für unseren Verein ist es eine große Hilfe. Ich bin verantwortlich für die finanziellen Mittel des Vereins und ich muss zugeben, dass ich viele schlaflose Nächte hatte und es ist noch nicht abzusehen, wann wir wieder in eine normale Lage kommen.“ Inzwischen hat sich die Situation in Siebenbürgen nochmals verschlechtert. In den Medien wird täglich darüber berichtet. Das Sozialwerk hat die Verantwortlichen von Forum, Landeskirche und Saxonia-Stiftung in Siebenbürgen um Informationen gebeten, wo noch Hilfe dringend notwendig ist. Bei Bedarf werden wir auch weitere Einrichtungen der Gemeinschaft unterstützen. Die Einzelbetreuung bedürftiger Landsleute bleibt weiterhin ein wichtiger Bestandteil unserer Hilfsleistungen.Unser Versprechen, im Sinne der Gemeinschaft helfend tätig zu sein, können wir nur dank der großzügigen Spenden derer die „helfen zu helfen“ mit Leben erfüllen.Darum bitten wir mit Zahlschein, der dieser Zeitung beigelegt ist, um Ihre Spende.Wenn Sie auf dem Einzahlungsbeleg den Namen und die Anschrift des Spenders angeben, erhalten Sie ab einem Betrag von 50 Euro automatisch eine steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung.Besten Dank für Ihre Mithilfe, im Namen aller, die „helfen zu helfen“

Dr. Johann Kremer, Vorsitzender des Sozialwerks