Einladung zum Nachtreffen des Jugendskilagers am Hochkönig

Das herbstliche Nachtreffen des seit 1949 stattfindenden Siebenbürgischen Jugendskilagers am Hochkönig/Mitterbergalm bei Salzburg in Österreich findet heuer hoffentlich zum 35. Mal vom 1. bis 3. Oktober statt, vorbehaltlich der COVID-Maßnahmen, die zu diesem Zeitraum gelten.

Das 35. Nachtreffen findet am Fuße des Hochkönigs statt. Foto: Birgit Maderl

In den gemütlich urigen Selbstversorger-Hütten der Mitterbergalm in Mühlbach am Hochkönig auf 1400 m wollen wir gemeinsam ein paar unbeschwerte Tage verbringen mit Wanderungen in der herrlichen Umgebung, gemeinsamem Kochen, Lachen, Spieleabende, Tanzen u.v.m. Der Zeitraum dieses Treffens ist immer um den 3. Oktober (deutscher Feiertag).Wir freuen uns riesig, euch heuer endlich wieder auf der Mitterbergalm zu treffen, und freuen uns auf „neue“ siebenbürgische Jugendliche, die das Skilager noch nicht kennen. Dieses Herbst-Wochenende eignet sich sehr gut, um hinein zu schnuppern. Alle Infos unter www.hkg-skilager.de , Anmeldung bei Kerstin Simon, E-Mail: lagerleitung[ät]hkg-skilager.de, Josefweg 13a, A-8043 Graz, Telefon: 0043-664-1344320.