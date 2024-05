Am 13. April fand nach einer neunjährigen Pause ein Kellinger Treffen in Althengstett statt. Dass das Treffen freudig herbeigesehnt wurde, zeigte die hohe Gästeanzahl: Über 320 Kellingerinnen und Kellinger fanden sich in der Festhalle Althengstett ein. Unter dem Motto „Alte Freundschaften wieder aufleben lassen – neue Freundschaften schließen“ begann das Treffen um 11.00 Uhr traditionell mit einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Althengstett, der von Pfarrer Michael Batzoni (a.D.) geleitet wurde. Der Kellinger Chor unter der Leitung von Astrid Adams gestaltete den musikalischen Rahmen und traf auf begeisterte Zuhörer.

Zahlreiche Kellinger erschienen in sächsischer Tracht zu ihrem Treffen in Althengstett. Foto: Karl Bulkescher

Nach dem einstündigen Gottesdienst fanden sich die Gäste in der Festhalle Althengstett ein. Die Wiedersehensfreude war groß – die Gäste waren voller positiver Erwartungen an diesen Tag. Der Vorsitzende der HOG Kelling, Mark Penkert, begrüßte alle recht herzlich und bedankte sich bei den Mitwirkenden des Festes: Pfarrer Michael Batzoni, Astrid Adams (Chorleitung), Gudrun Dengel (Organistin in der Kirche), Carolin Henning (Mitorganisatorin der gesamten Veranstaltung), dem Musikverein Althengstett (stellte die Bewirtung und die Halle an diesem Tag) sowie Alexander Schwachhofer (technischer Koordinator), jedoch nicht zuletzt bei dem Vereinsvorstand als übergeordnetem Organisator und Veranstalter des Kellinger Treffens 2024.Der darauffolgende Aufmarsch der Trachtenträger löste besondere Euphorie im Saal aus. Dass insbesondere auch viele Kinder in Tracht aufliefen, war bemerkenswert und erfreulich zugleich. Der Aufmarsch fand seinen Höhepunkt in dem gemeinsam gesungenen Siebenbürgen-Lied.Beim Mittagessen tauschten sich die Gäste angeregt aus. Das Kaffee- und reichliche Kuchenbüfett mit 54 Kuchen ließ keine Wünsche offen. Ein herzlicher Dank allen Bäckerinnen und Bäckern für die Kuchenspenden!Der Nachmittag wurde musikalisch auf höchstem Niveau von der Jägerberg-Brass Althengstett gestaltet. Auch dafür lieben Dank – es war ein Genuss! Es folgte ein Auftritt der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe Böblingen, die mit volkstümlichen Tänzen die Anwesenden begeisterte! Auch an die Tanzgruppe ein dickes Dankeschön für den tollen Beitrag!Der sonnige Tag passte hervorragend zur Stimmung der Gäste und stand gleichzeitig in Konkurrenz zu dem Geschehen in der Festhalle: Viele verbrachten den Nachmittag und Abend draußen und genossen das perfekte Wetter.Durch den Abend bis in die späte Nacht hinein führte die „Neon“-Band. Bei Tanz und ausgelassener Stimmung leistete die Band einen Beitrag zu einem sehr gelungenen Fest. Der Überraschungsauftritt eines DJ Ötzi-Doppelgängers ließ die Halle beben, die Stimmung war auf dem Höhepunkt. Tolle Einlage, lieber Klaus Cieslak!Auch dass am 6. August dieses Jahres im siebenbürgischen Kelling ein weiteres Treffen stattfinden wird, löste große Vorfreude bei den Gästen aus, die beabsichtigen, zu diesem Treffen anzureisen. Und so fand ein sehr gelungenes Fest sein Ende.„Die Pflege von Tradition ist nicht einfach ein stures Festhalten an Altem – es ist nicht das Aufbewahren von Asche, sondern das Aufrechterhalten einer Flamme.“ Dass dieses Zitat eines Unbekannten sehr zutreffend ist, wurde allen Kellingern an diesem Tage bewusst. Traditionen zu leben, verbindet und schafft Gemeinschaft. Dieses insbesondere an unsere Kinder und Jugendlichen weiter zu vermitteln, macht Mut und Hoffnung in einer schnelllebigen und unsicheren Zeit.Unser aller Dank gilt den Mitwirkenden, die dazu beigetragen haben, dass dieses im Sinne der siebenbürgisch-kellingerischen Traditionen stattgefundene Fest noch lange in positiver Erinnerung verbleiben wird.

Der Vorstand der HOG Kelling e.V.