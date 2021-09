Die diesjährige Mitgliederversammlung des Hilfsvereins der Siebenbürger Sachsen „Stephan Ludwig Roth“ e.V. konnte trotz Corona-Pandemie am 14. August abgehalten werden. Auf der Tagesordnung standen unter anderem die Rechenschaftsberichte des geschäftsführenden Vorstands und der Rechnungsprüfer.

Mitgliederversammlung in Rimsting: der geschäftsführende Vorstand. Foto: Christian J. Hönig

Blick in den Saal. Foto: Christian J. Hönig

Unter Einhaltung der Hygieneregeln konnte die jährliche Mitgliederversammlung im Speisesaal und dem angeschlossenen Pavillon stattfinden. So begrüßte Klaus Waber, der Vorsitzende des Hilfsvereins, am Nachmittag des 14. August 97 Vereinsmitglieder und einige Gäste. In seinem Rechenschaftsbericht wies er darauf hin, dass wir auf ein sehr anspruchsvolles Geschäftsjahr 2020 zurückblicken, mit massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie und den beinahe wöchentlich neuen Regelungen der Behörden. So können wir in aller Bescheidenheit feststellen, dass wir in unserem Heim bis heute keinen einzigen Corona-Fall hatten. Trotz der Schwierigkeiten ist die finanzielle Lage sehr gut, so Waber. Die Belegung des Heimes lag bei ca. 93%, wieder über dem allgemeinen Durchschnitt. Diese gute Belegung, trotz erheblicher Auswirkungen der Pandemie, dem immer häufigeren Wechsel der Heimbewohner wie auch der Mitarbeiter, ist dem Geschick der Heimleitung und unserer räumlichen Flexibilität, insbesondere durch die Aufstockung von Haus 5, zu verdanken. Große Sorge bereitet zurzeit unserer Heimleitung, ausreichendes, kompetentes und bezahlbares Pflegepersonal am leergefegten Markt zu finden. Waber bat alle Anwesenden, durch Umfragen und Gespräche in ihrem Bekanntenkreis und auch durch Kontakte in unsere alte Heimat diesen gefährlichen Mangel zu verbessern. Die hohe Betreuungs- und Pflegequalität und damit die Zufriedenheit nicht nur der Heimbewohner im Pflegebereich hat leider auch ihren Preis. Deshalb seien künftig keine weiteren Einsparungen, sondern wirksame Verbesserungen der Einnahmenseite zielführend, so Waber. Es werden noch in diesem Jahr neue Pflegesätze mit den Pflegekassen auszuhandeln sein, die ab 2022 sozial verträgliche Heimbeiträge ermöglichen. Waber bedankte sich bei der Heimleitung, Michael Schlander und Renata Schwarz, für ihre gute und verantwortungsvolle Arbeit.Waber bedankte sich auch bei den Mitarbeitern insbesondere in der Pflege und den vielen ehrenamtlichen Helfern für die guten Ergebnisse im Geschäftsjahr 2020. Sein Dank galt auch allen Vorstandskollegen, dem Heimbeirat, den Johannitern, der Kreisgruppe Rosenheim und den ehrenamtlichen Heimbewohnern, die zum Wohlbefinden und zur Zufriedenheit unserer Heimbewohner beigetragen haben. In besonderer Weise bedankte er sich ganz herzlich bei denen, die unserem Heim immer wieder, teils auch hohe Beträge spenden. Abschließend sagte Waber, dass die künftige nachhaltige, ehrenamtliche Besetzung des Vereinsvorstandes große Sorge bereite.Aus dem Bericht der Arbeitsgruppe (AG) Finanzen von Klaus Rodatz ging hervor, dass die Gesamtstruktur der Bilanz weiterhin unverändert stabil ist und bei einer sehr geringen Verschuldungsquote über eine hervorragende Anlagendeckung verfügt.Dem umfangreichen Bericht der AG Bau, von Jürgen Zakel war zu entnehmen, dass die Aufstockung von Haus 5 abgeschlossen ist und genutzt werden kann. Die Serpentinen im Heimgelände sind saniert und die Sanierung von 14 Balkonen im Haus 1 befindet sich in Vorbereitung.Aus dem Bericht der AG Heim, verfasst von Werner Philippi, ging hervor, dass auch während der Pandemie-Einschränkungen verschiedene Veranstaltungen, von Heimbewohnerinnen organisiert, in kleinen Gruppen stattgefunden haben. Die Mitarbeiterinnen der sozialen Betreuung haben sich, ebenfalls in kleinen Gruppen, mit den Bewohnern der Pflegeabteilung beschäftigt.Der Bericht der Kassenprüfer, erstellt von Anna Engelhuber und vorgetragen von Volkmar Kraus, dem Vorsitzenden der Kreisgruppe Rosenheim, bestätigte die ordnungsgemäße Verwaltung der dem Gesamtvorstand anvertrauten Mittel im Sinne des § 17 der Vereinssatzung. Aus Sicht der Rechnungsprüfer empfahl Anna Engelhuber die Entlastung des Gesamtvorstandes und der Heimleitung für das Geschäftsjahr 2020.Unter Berücksichtigung der vorgetragenen Berichte stellte Annemarie Schiel den Antrag, den Gesamtvorstand einschließlich der Heimleitung per Akklamation für das Geschäftsjahr 2020 zu entlasten. Die Mitgliederversammlung entlastete daraufhin einstimmig den Gesamtvorstand und die Heimleitung, bei jeweiliger Stimmenthaltung der Betroffenen. Danach wurden antragsgemäß auch die Rechnungsprüfer einstimmig entlastet.In ihrem Bericht des Heimbeirats teilte Sigrun Rothbächer mit, dass im Februar dieses Jahres ein neuer Heimbeirat gewählt wurde. Im Namen des Heimbeirats dankte sie Heimleiter Michael Schlander für die Aufgeschlossenheit dem Beirat gegenüber. Er gehe mit Sachverstand, viel Geduld und Empathie besonders in diesen schwierigen Zeiten auf alle Wünsche, Anregungen und Bitten ein. Dem Vereinsvorstand dankte sie, dass dieser immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Wünsche der Heimbewohner hat.Dann ergriff Harald Speil das Wort und teilte der Mitgliederversammlung mit, dass der Verein ein Vermächtnis, eine Wohnung in Landshut, von unserem Landsmann Peter Grempels und dessen Witwe, Jutta Page, erhalten hat. Die Wohnung konnte zwischenzeitlich verkauft werden. Der Vorstand schlug der Mitgliederversammlung vor, den Erlös für die Erneuerung und Sanierung der Energieversorgungsanlagen zu verwenden. Die Mitgliederversammlung stimmte dem Antrag einstimmig zu. Da es keine weiteren Wortmeldungen gab, dankte Klaus Waber allen Anwesenden für ihre Teilnahme und schloss die Versammlung. Er bat alle unter Beachtung der geltenden Regeln zu einem kleinen Empfang im Pavillon bei Kaffee, Kuchen und Sekt und wünschte einen guten Heimweg. Für den Vorstand

Werner Philippi