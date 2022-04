"De Lidertrun" bietet Konzerte in Düsseldorf und Wiehl

„De Lidertrun“, hier bei einem Konzertauftritt 2017 in Wels, bietet am 8. und 9. April Liederabende in Nordrhein-Westfalen. Foto: Michael Schneider

Die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen lädt alle Landsleute und Freunde der Siebenbürger Sachsen zu zwei Liederabenden mit dem bekannten Ensemble „De Lidertrun“ ein, das am 8. April in Düsseldorf und am 9. April in Wiehl-Bielstein gastieren wird.Die beiden Liederabende finden wie folgt statt:Freitag,, 19.00 Uhr, im Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, 40210 Düsseldorf, Joseph-von-Eichendorff-Saal.Samstag,, 19.00 Uhr, im Evangelischen Gemeindehaus, Gustav-Adolf-Straße 13, 51674 Wiehl-Bielstein.Um Anmeldung in der Landesgeschäftsstelle wirdunter der E-Mail-Adresse nrw [ät] siebenbuerger.de oder telefonisch von Montag bis Donnerstag zwischen 17.30 Uhr und 19.00 Uhr unter (0211) 1712540 gebeten.Freuen Sie sich auf einen Abend mit Volksliedern und Balladen aus Siebenbürgen hauptsächlich in siebenbürgisch-sächsischer Mundart, aber auch in deutscher, ungarischer und rumänischer Sprache. Gespannt darf man auch auf die unterschiedlichen, teilweise seltenen, historischen Instrumente sein, die bei den Konzerten zu hören sein werden. Die Veranstaltungen werden dankenswerterweise durch die Landeszentrale für politische Bildung NRW im Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.

Rainer Lehni