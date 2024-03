Bachs Johannes-Passion in Hermannstadt und Kronstadt

Die Evangelische Kirche A.B. Kronstadt organisiert anlässlich der Osterfeiertage ein Konzert mit geistlicher Musik, der Johannes-Passion in der Vertonung von Johann Sebastian Bach, 300 Jahre nach der ersten Aufführung. Dieses Konzert wird in Hermannstadt und Kronstadt veranstaltet.

In Hermannstadt findet das Konzert amum 18.00 Uhr in der evangelischen Stadtpfarrkirche am Huet-Platz statt, in Kronstadt amum 20.00 Uhr in der römisch-katholischen Kirche St. Peter und Paul in der Muresenilor-Straße. Die Konzerte werden unter der Leitung von Steffen Schlandt aufgeführt von den Musikerinnen und Musikern des Ensembles Capella Coronensis, dem Bach-Chor der Schwarzen Kirche, den Solisten Renáta Gebe-Fügi, Török Orsolya, Șerban Dinu, Nicolae Simonov, Dominic Felts und Farkas András. Der Bach-Chor Kronstadt wurde 1933 gegründet und ist der Kirchenchor der evangelischen Gemeinde. Er hat viele Werke von Johann Sebastian Bach in Rumänien uraufgeführt, darunter die Johannes-Passion, die Matthäus-Passion und zahlreiche Kantaten. Das Ensemble Capella Coronensis spielt und begleitet insbesondere Kirchenmusik. Unter der Leitung von Steffen Schlandt führt das Ensemble, das sich aus Mitgliedern der Filarmonica Braşov zusammensetzt, Werke des Barock, der Klassik und der Romantik auf.Karten für das Konzert in Hermannstadt können online auf der Plattform Booktes.com unter https://booktes.com/bilet/bach-la-sibiu oder an der Abendkasse erworben werden. Karten für das Konzert in Kronstadt können auf Booktes.com unter https://booktes.com/bilet/bach-la-brasov oder im Geschenkeladen der Schwarzen Kirche, INSPIRATIO, im Johannes-Honterus-Hof 9, erworben werden. Karten kosten 50 Lei für alle Altersgruppen.