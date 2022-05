„Schlager Taxi“ und „Rocky 5“ gestalten den musikalischen Heimattag in Dinkelsbühl mit

Die Vorbereitungen für den Heimattag in Dinkelsbühl 2022 sind in vollem Gang. Diesmal ist es keine Arbeit, sondern eine Freude, alles zu planen und vorzubereiten.

Für Essen und Getränke sind wie in den vergangenen Jahren ein paar Stände rund um das Festzelt zuständig. Angeboten werden unter anderem Kuchen, Baumstriezel, Langosch und Mici. Die kleinen Gäste erwarten am Pfingstsonntag zwei Hüpfburgen. Ab etwa 15.00 Uhr werden wir mit den Kindern basteln und malen und Glitzer-Tattoos gibt es auch wieder. Musikalisch erwarten unsere Gäste folgende Künstler: am Freitag: Traunsound – Gastauftritt Phönix; am Samstag: Schlager-Taxi; am Sonntag: Rocky 5. Liebe Festzeltbesucher, wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit vielen Freunden und Bekannten.

Ingwelde Juchum

Die Musikband „Rocky 5“ spielt am Pfingstsonntag im Festzelt.

Rocky 5: Endlich geht es wieder los

„Schlager-Taxi“ will bei ihrem letzten Auftritt beim Heimattag das Zelt zum Beben bringen, von links: Erhard Bartesch, Jan Elst, Fred Elst und Robin Bartesch.

Schlager-Taxi: Abschieds­auftritt in Dinkelsbühl

Wir können es kaum glauben! Nach der Zwangspause starten wir 2022 wieder richtig durch. So auch beim diesjährigen Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl. Mit frischem Repertoire für Jung und Alt und unserem neuen Bandmitglied an der Quetsche kann nix mehr schief gehen! Getreu dem Motto „Wurzeln suchen – Wege finden“ hauen wir richtig auf die Pauke! Es spielt für euch: Karlutz (Gesang/Bass), Marco (Akkordeon, Steirische, Keyboard), Tommy (Frontmann, Gitarre), Crispin (Drums) und Eri (Gitarre, Gesang), siehe auf dem Foto von links nach rechts.Die Gruppe Schlager-Taxi freut sich auch 2022, Teil des Programms des Heimattages der Siebenbürger Sachsen zu sein. Nach zwei Jahren der digitalen Ausgabe des Heimattages ist es uns eine Ehre, wieder live vor Freunden, Bekannten und vielen neuen Gesichtern zu spielen. Mit Bedauern verabschiedet sich Ende 2022 die Band von der aktiven Karriere. In Dinkelsbühl möchten wir noch einmal das Zelt zum Beben bringen und uns für eine großartige Zeit bedanken. Musiker: Robin Bartesch, Fred Elst, Jan Elst, Erhard Bartesch.